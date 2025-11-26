Головне за середу: нерухомість зростає, фаворит Трампа на голову ФРС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2025, 20:00

Головне за середу: нерухомість зростає, фаворит Трампа на голову ФРС

Головні фінансові новини за середу, 26 листопада.

Головні фінансові новини за середу, 26 листопада.

Дефіцит штовхає ціни: Попит на житло зростає швидше за темпи будівництва

Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє парадоксальну ситуацію: інвестори стали обережнішими, але ціни продовжують зростати через структурний дефіцит нової пропозиції. За даними аналітичної бази групи компаній DIM, попит на житло відновлюється швидше, ніж забудовники здатні виводити нові проєкти на ринок.

Людина Трампа стала фаворитом на крісло голови ФРС: що про нього відомо

Білий дім наближається до фіналу в пошуках нового очільника Федеральної резервної системи (ФРС), і наразі головним претендентом є чинний директор Національної економічної ради Кевін Хассетт. За інформацією інсайдерів, президент Дональд Трамп розглядає його як ідеальну кандидатуру для втілення своєї давньої мрії — отримання більшого контролю над центробанком та проведення політики агресивного зниження процентних ставок.

Сума коштів на рахунках вкладників у нацвалюті перетнула трильйон гривень

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Золото по $4450: Deutsche Bank різко підвищив прогноз цін на дорогоцінний метал

Один із найбільших фінансових конгломератів світу, німецький Deutsche Bank, переглянув свої очікування щодо вартості золота в бік значного підвищення. Аналітики банку прогнозують, що у 2026 році ціна за унцію може сягнути нових рекордних позначок, реагуючи на фундаментальні зміни на світовому ринку капіталу.

Не лише Майкл Бьюррі: Пітер Тіль та інші досвічені інвестори ставлять на «ШІ-бульбашку»

Поки ринок продовжує перебувати в ейфорії від технологічного буму 2025 року, а капіталізація Nvidia ненадовго навіть перетнула фантастичну позначку в 5 трильйонів доларів, найдосвідченіші інвестори Уолл-стріт почали діяти проти натовпу. Всупереч загальному ажіотажу, ціла група фінансових важковаговиків не просто фіксує прибутки, а й робить прямі ставки на падіння сектору штучного інтелекту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами