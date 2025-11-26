Головні фінансові новини за середу, 26 листопада.
Головне за середу: нерухомість зростає, фаворит Трампа на голову ФРС
Дефіцит штовхає ціни: Попит на житло зростає швидше за темпи будівництва
Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє парадоксальну ситуацію: інвестори стали обережнішими, але ціни продовжують зростати через структурний дефіцит нової пропозиції. За даними аналітичної бази групи компаній DIM, попит на житло відновлюється швидше, ніж забудовники здатні виводити нові проєкти на ринок.
Людина Трампа стала фаворитом на крісло голови ФРС: що про нього відомо
Білий дім наближається до фіналу в пошуках нового очільника Федеральної резервної системи (ФРС), і наразі головним претендентом є чинний директор Національної економічної ради Кевін Хассетт. За інформацією інсайдерів, президент Дональд Трамп розглядає його як ідеальну кандидатуру для втілення своєї давньої мрії — отримання більшого контролю над центробанком та проведення політики агресивного зниження процентних ставок.
Сума коштів на рахунках вкладників у нацвалюті перетнула трильйон гривень
Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Золото по $4450: Deutsche Bank різко підвищив прогноз цін на дорогоцінний метал
Один із найбільших фінансових конгломератів світу, німецький Deutsche Bank, переглянув свої очікування щодо вартості золота в бік значного підвищення. Аналітики банку прогнозують, що у 2026 році ціна за унцію може сягнути нових рекордних позначок, реагуючи на фундаментальні зміни на світовому ринку капіталу.
Не лише Майкл Бьюррі: Пітер Тіль та інші досвічені інвестори ставлять на «ШІ-бульбашку»
Поки ринок продовжує перебувати в ейфорії від технологічного буму 2025 року, а капіталізація Nvidia ненадовго навіть перетнула фантастичну позначку в 5 трильйонів доларів, найдосвідченіші інвестори Уолл-стріт почали діяти проти натовпу. Всупереч загальному ажіотажу, ціла група фінансових важковаговиків не просто фіксує прибутки, а й робить прямі ставки на падіння сектору штучного інтелекту.
