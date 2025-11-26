Головне за середу: нерухомість зростає, фаворит Трампа на голову ФРС

Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє парадоксальну ситуацію: інвестори стали обережнішими, але ціни продовжують зростати через структурний дефіцит нової пропозиції. За даними аналітичної бази групи компаній DIM, попит на житло відновлюється швидше, ніж забудовники здатні виводити нові проєкти на ринок.

Людина Трампа стала фаворитом на крісло голови ФРС: що про нього відомо

Білий дім наближається до фіналу в пошуках нового очільника Федеральної резервної системи (ФРС), і наразі головним претендентом є чинний директор Національної економічної ради Кевін Хассетт. За інформацією інсайдерів, президент Дональд Трамп розглядає його як ідеальну кандидатуру для втілення своєї давньої мрії — отримання більшого контролю над центробанком та проведення політики агресивного зниження процентних ставок.

Сума коштів на рахунках вкладників у нацвалюті перетнула трильйон гривень

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.