Сума коштів на рахунках вкладників у нацвалюті перетнула трильйон гривень

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Зокрема сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень, йдеться у повідомленні Фонду.

В якій валюті зберігають кошти

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів — 11,5%. Сума їх вкладів склала 176,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд: