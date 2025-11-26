Не лише Майкл Бьюррі: Пітер Тіль та інші досвічені інвестори ставлять на «ШІ-бульбашку»

Поки ринок продовжує перебувати в ейфорії від технологічного буму 2025 року, а капіталізація Nvidia ненадовго навіть перетнула фантастичну позначку в 5 трильйонів доларів , найдосвідченіші інвестори Уолл-стріт почали діяти проти натовпу. Всупереч загальному ажіотажу, ціла група фінансових важковаговиків не просто фіксує прибутки, а й робить прямі ставки на падіння сектору штучного інтелекту. Про це повідомляє Quartz.

Хто ставить проти «хайпу»

Майкл Бьюррі, легендарний інвестор і прототип головного героя фільму «Гра на пониження» (The Big Short), знову йде проти течії. Він придбав опціони на суму понад мільярд доларів, які принесуть прибуток у разі падіння акцій лідерів ринку — Nvidia та Palantir.

Однак Бьюррі не єдиний скептик. До табору «ведмедів» (тих, хто грає на пониження або виходить з активу) приєдналися й інші титани індустрії:

Пітер Тіль: Відомий мільярдер та співзасновник PayPal повністю продав свою частку в Nvidia, ліквідувавши всі акції компанії у своєму портфелі.

Хедж-фонди: Найбільші гравці, такі як Bridgewater Associates та Tiger Global Management, суттєво скоротили свої позиції в технологічних гігантах, сигналізуючи про обережність щодо завищених оцінок вартості компаній.

«Тигренята» (Tiger Cubs): Фонди, засновані вихідцями з Tiger Global (Coatue, Lone Pine, Viking, D1), також зменшують частку ШІ-активів, переходячи до більш збалансованих стратегій.

Причина песимізму: боргова яма та «AI slop»

Експерти зазначають, що скептицизм «розумних грошей» викликаний не сумнівами в технології, а тривожними фінансовими показниками. Гіганти індустрії (так звані гіперскейлери) планують витратити на інфраструктуру понад 500 мільярдів доларів у 2026 році.

«Той факт, що сьогоднішні найбільші технологічні фірми залучають борги в таких масштабах для фінансування інфраструктури ШІ, є чітким сигналом: ми знаходимося в середині однієї з найбільших розбудов обчислювальних потужностей в історії. Але з мільярдами позичених доларів інвестори мають право запитати: що станеться, якщо крива попиту зупиниться або очікувані прибутки не матеріалізуються?» — зазначає Ендрю Собко, засновник Argentum.

Ситуація ускладнюється тим, що компанії почали фінансувати свої амбіції не з власних прибутків, а за рахунок кредитів. Лише у жовтні Meta та Oracle позичили 70 мільярдів доларів. Ще більше занепокоєння викликає зростання позабалансового боргу (прихована заборгованість), що нагадує аналітикам сценарій краху енергетичного гіганта Enron у минулому.

Крім того, інвестори намагаються відмежуватися від так званого «AI slop» (ШІ-сміття) — продуктів низької якості, які створюють багато шуму, але не дають реальної користі.

Порада для приватних інвесторів

Попри «зіркові війни» на фондовому ринку, фінансові консультанти радять звичайним інвесторам не панікувати та не намагатися вгадати ідеальний момент для виходу з ринку.

«Спроба скоригувати свою стратегію на основі здогадок — це форма маркет-таймінгу, який історично не є мудрим підходом… Якщо ви турбуєтеся про надмірну залежність від ШІ, ваш найкращий захист — переконатися, що ваш портфель диверсифікований за галузями, класами активів та географією», — радить Алекс Міхалка з Wealthfront.

Чому це важливо

Колективний вихід з ринку або гра проти нього таких різнопланових інвесторів, як техно-оптиміст Пітер Тіль та консервативний скептик Майкл Бьюррі, є надзвичайно потужним індикатором. Це свідчить про те, що ринок ШІ, ймовірно, досяг піка своєї «спекулятивної» фази. Великий капітал бачить розрив між реальною користю технології та захмарними цінами на акції компаній, які обтяжують себе боргами. Для економіки це важливий сигнал про можливе «охолодження» сектору, яке відсіє слабкі проєкти, але може боляче вдарити по гаманцях тих, хто інвестував на піку хайпу, не розібравшись у фундаментальних показниках бізнесу.