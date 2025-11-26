Не лише Майкл Бьюррі: Пітер Тіль та інші досвічені інвестори ставлять на «ШІ-бульбашку»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2025, 11:56

Не лише Майкл Бьюррі: Пітер Тіль та інші досвічені інвестори ставлять на «ШІ-бульбашку»

Поки ринок продовжує перебувати в ейфорії від технологічного буму 2025 року, а капіталізація Nvidia ненадовго навіть перетнула фантастичну позначку в 5 трильйонів доларів, найдосвідченіші інвестори Уолл-стріт почали діяти проти натовпу. Всупереч загальному ажіотажу, ціла група фінансових важковаговиків не просто фіксує прибутки, а й робить прямі ставки на падіння сектору штучного інтелекту. Про це повідомляє Quartz.

Поки ринок продовжує перебувати в ейфорії від технологічного буму 2025 року, а капіталізація Nvidia ненадовго навіть перетнула фантастичну позначку в 5 трильйонів доларів, найдосвідченіші інвестори Уолл-стріт почали діяти проти натовпу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто ставить проти «хайпу»

Майкл Бьюррі, легендарний інвестор і прототип головного героя фільму «Гра на пониження» (The Big Short), знову йде проти течії. Він придбав опціони на суму понад мільярд доларів, які принесуть прибуток у разі падіння акцій лідерів ринку — Nvidia та Palantir.

Однак Бьюррі не єдиний скептик. До табору «ведмедів» (тих, хто грає на пониження або виходить з активу) приєдналися й інші титани індустрії:

  • Пітер Тіль: Відомий мільярдер та співзасновник PayPal повністю продав свою частку в Nvidia, ліквідувавши всі акції компанії у своєму портфелі.
  • Хедж-фонди: Найбільші гравці, такі як Bridgewater Associates та Tiger Global Management, суттєво скоротили свої позиції в технологічних гігантах, сигналізуючи про обережність щодо завищених оцінок вартості компаній.
  • «Тигренята» (Tiger Cubs): Фонди, засновані вихідцями з Tiger Global (Coatue, Lone Pine, Viking, D1), також зменшують частку ШІ-активів, переходячи до більш збалансованих стратегій.

Причина песимізму: боргова яма та «AI slop»

Експерти зазначають, що скептицизм «розумних грошей» викликаний не сумнівами в технології, а тривожними фінансовими показниками. Гіганти індустрії (так звані гіперскейлери) планують витратити на інфраструктуру понад 500 мільярдів доларів у 2026 році.

«Той факт, що сьогоднішні найбільші технологічні фірми залучають борги в таких масштабах для фінансування інфраструктури ШІ, є чітким сигналом: ми знаходимося в середині однієї з найбільших розбудов обчислювальних потужностей в історії. Але з мільярдами позичених доларів інвестори мають право запитати: що станеться, якщо крива попиту зупиниться або очікувані прибутки не матеріалізуються?» — зазначає Ендрю Собко, засновник Argentum.

Ситуація ускладнюється тим, що компанії почали фінансувати свої амбіції не з власних прибутків, а за рахунок кредитів. Лише у жовтні Meta та Oracle позичили 70 мільярдів доларів. Ще більше занепокоєння викликає зростання позабалансового боргу (прихована заборгованість), що нагадує аналітикам сценарій краху енергетичного гіганта Enron у минулому.

Крім того, інвестори намагаються відмежуватися від так званого «AI slop» (ШІ-сміття) — продуктів низької якості, які створюють багато шуму, але не дають реальної користі.

Порада для приватних інвесторів

Попри «зіркові війни» на фондовому ринку, фінансові консультанти радять звичайним інвесторам не панікувати та не намагатися вгадати ідеальний момент для виходу з ринку.

«Спроба скоригувати свою стратегію на основі здогадок — це форма маркет-таймінгу, який історично не є мудрим підходом… Якщо ви турбуєтеся про надмірну залежність від ШІ, ваш найкращий захист — переконатися, що ваш портфель диверсифікований за галузями, класами активів та географією», — радить Алекс Міхалка з Wealthfront.

Чому це важливо

Колективний вихід з ринку або гра проти нього таких різнопланових інвесторів, як техно-оптиміст Пітер Тіль та консервативний скептик Майкл Бьюррі, є надзвичайно потужним індикатором. Це свідчить про те, що ринок ШІ, ймовірно, досяг піка своєї «спекулятивної» фази. Великий капітал бачить розрив між реальною користю технології та захмарними цінами на акції компаній, які обтяжують себе боргами. Для економіки це важливий сигнал про можливе «охолодження» сектору, яке відсіє слабкі проєкти, але може боляче вдарити по гаманцях тих, хто інвестував на піку хайпу, не розібравшись у фундаментальних показниках бізнесу.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами