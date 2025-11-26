Дефіцит штовхає ціни: Попит на житло зростає швидше за темпи будівництва

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2025, 13:35

Дефіцит штовхає ціни: Попит на житло зростає швидше за темпи будівництва

Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє парадоксальну ситуацію: інвестори стали обережнішими, але ціни продовжують зростати через структурний дефіцит нової пропозиції. За даними аналітичної бази групи компаній DIM, попит на житло відновлюється швидше, ніж забудовники здатні виводити нові проєкти на ринок.

Спрос на жилье растет быстрее темпов строительства
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відновлення та локальний бум

Протягом січня-жовтня 2025 року продажі стартували у 187 нових житлових комплексах по всій Україні, що на 10% більше, ніж роком раніше.

Особливе відновлення спостерігається у столичному регіоні. У Києві та області приріст нових проєктів майже повернувся до довоєнних показників і становить +61−70% (37−39 нових ЖК або черг). Бронювання лотів у нових комплексах часто сягає 25−40% вже в перші тижні після запуску.

Зміна структури продажів: Обережність домінує

Незважаючи на масовий вихід нових ЖК, покупці стали набагато обережнішими:

  • Інвестиції «на котловані»: Частка угод на ранньому етапі будівництва (етап котловану) в Україні сьогодні становить лише 10−15%. Це у 2−3 рази менше, ніж у 2020−2021 роках, коли ранні угоди сягали 40%.
  • Пріоритет готовності: Близько 85% угод укладаються на об'єктах із максимальною готовністю або близьких до завершення будівництва.

Проте, як зазначають аналітики, саме ті інвестори, які не побоялися зайти в проєкт на ранньому етапі, отримують найбільший фінансовий виграш: +40−60% до вартості квадратного метра до моменту введення об'єкта в експлуатацію.

Ключовий чинник: Структурний дефіцит

Основна причина зростання цін — катастрофічне скорочення обсягів будівництва після лютого 2022 року. За період з лютого 2022 до жовтня 2025 року в Україні стартувало лише 700−800 нових ЖК. Для порівняння: у довоєнні 2018−2021 роки щорічно запускалося 300−400 новобудов.

Східні та південні регіони зіткнулися з майже повною зупинкою будівництва. Київщина та західні області частково компенсують просідання.

Проте цього недостатньо: навіть за стабільного попиту пропозиція все одно не встигає за потребами ринку, а забудовники обережні через брак фінансування, робочої сили та матеріалів. У результаті ціни ростуть «автоматично» — на 15−25% щорічно, незалежно від інфляції чи сезонності.

Аналітики прогнозують, що цей дефіцит житла лише посилиться у 2026−2027 роках.

«Структурний дефіцит пропозиції — ключовий чинник, що визначатиме динаміку цін у найближчі роки. Попит зростає швидше, ніж девелопери відновлюють темпи будівництва. У цих умовах інвестиції на ранніх етапах стають найприбутковішою стратегією», — зазначають у експерти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kommandor и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами