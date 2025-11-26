Український ринок нерухомості у 2025 році демонструє парадоксальну ситуацію: інвестори стали обережнішими, але ціни продовжують зростати через структурний дефіцит нової пропозиції. За даними аналітичної бази групи компаній DIM, попит на житло відновлюється швидше, ніж забудовники здатні виводити нові проєкти на ринок.
Дефіцит штовхає ціни: Попит на житло зростає швидше за темпи будівництва
Відновлення та локальний бум
Протягом січня-жовтня 2025 року продажі стартували у 187 нових житлових комплексах по всій Україні, що на 10% більше, ніж роком раніше.
Особливе відновлення спостерігається у столичному регіоні. У Києві та області приріст нових проєктів майже повернувся до довоєнних показників і становить +61−70% (37−39 нових ЖК або черг). Бронювання лотів у нових комплексах часто сягає 25−40% вже в перші тижні після запуску.
Зміна структури продажів: Обережність домінує
Незважаючи на масовий вихід нових ЖК, покупці стали набагато обережнішими:
- Інвестиції «на котловані»: Частка угод на ранньому етапі будівництва (етап котловану) в Україні сьогодні становить лише 10−15%. Це у 2−3 рази менше, ніж у 2020−2021 роках, коли ранні угоди сягали 40%.
- Пріоритет готовності: Близько 85% угод укладаються на об'єктах із максимальною готовністю або близьких до завершення будівництва.
Проте, як зазначають аналітики, саме ті інвестори, які не побоялися зайти в проєкт на ранньому етапі, отримують найбільший фінансовий виграш: +40−60% до вартості квадратного метра до моменту введення об'єкта в експлуатацію.
Ключовий чинник: Структурний дефіцит
Основна причина зростання цін — катастрофічне скорочення обсягів будівництва після лютого 2022 року. За період з лютого 2022 до жовтня 2025 року в Україні стартувало лише 700−800 нових ЖК. Для порівняння: у довоєнні 2018−2021 роки щорічно запускалося 300−400 новобудов.
Східні та південні регіони зіткнулися з майже повною зупинкою будівництва. Київщина та західні області частково компенсують просідання.
Проте цього недостатньо: навіть за стабільного попиту пропозиція все одно не встигає за потребами ринку, а забудовники обережні через брак фінансування, робочої сили та матеріалів. У результаті ціни ростуть «автоматично» — на 15−25% щорічно, незалежно від інфляції чи сезонності.
Аналітики прогнозують, що цей дефіцит житла лише посилиться у 2026−2027 роках.
«Структурний дефіцит пропозиції — ключовий чинник, що визначатиме динаміку цін у найближчі роки. Попит зростає швидше, ніж девелопери відновлюють темпи будівництва. У цих умовах інвестиції на ранніх етапах стають найприбутковішою стратегією», — зазначають у експерти.
