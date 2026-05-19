19 травня 2026, 13:43

Греція проти Волл-стріт: як грецький ринок акцій обігнав Nasdaq 100 та здійснив камбек десятиліття

За останні п'ять років фондовий ринок Афін продемонстрував загальну прибутковість на рівні 146%, випередивши американський індекс високотехнологічних гігантів Nasdaq 100. Це дивовижна історія про те, як країна, чий ринок пережив нищівний крах на 92% і майже припинив існування, перетворилася на один із найуспішніших об'єктів для інвестицій у сучасній фінансовій історії, повідомляє Euronews.

Фото: pixabay

Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, варто згадати 29 червня 2015 року: тоді греки прокинулися в новій реальності — банки були закриті, ліміт в банкоматах становив 60 євро на добу, а Афінська фондова біржа повністю припинила торги. До лютого 2016 року індекс Athex Composite упав на понад 90% від свого піка 2007 року, а індекс банківського сектору FTSE Athex Banks обвалився на 99,6%. Грецькі акції сприймалися не як активи, а як фінансовий некролог.

Проте за останні 5 років Athex Composite зріс на 146%. Для порівняння: індекс Nasdaq 100, який піднявся на хвилі світового суперциклу штучного інтелекту, за цей же період зріс на 116%. Світовий індекс S&P 500 приніс інвесторам лише половину прибутків Греції, а великі європейські компанії (Euro STOXX 50) — заледве третину.

Як колишній головний економічний аутсайдер Європи здійснив це диво? Успіх тримається на трьох головних стовпах.

Генеральне прибирання у банках

Оздоровлення банківської системи розгорнулося у два етапи. Наприкінці 2016 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у чотирьох найбільших банках Греції (National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank та Alpha Bank) сягала катастрофічних 47% (найгірший результат в ЄС).

Перший етап: Завдяки державній програмі гарантій «Геркулес» (Hercules Asset Protection Scheme) банки змогли сек'юритизувати та списати близько 57 млрд євро токсичних боргів.

Другий етап: Органічне зростання прибутків, стабілізація депозитів та реструктуризація витрат.

Результат став тріумфальним: у 2025 році сукупний чистий прибуток «великої четвірки» грецьких банків наблизився до 5 млрд євро. Банк Piraeus, Eurobank та Alpha виплатили акціонерам близько 55% прибутку, а National Bank of Greece завдяки програмам зворотного викупу акцій (buyback) довів коефіцієнт виплат до 86%. Акції National Bank of Greece та Piraeus Bank за останні 5 років злетіли приблизно на 500%.

«Тихий двигун» податкової реформи

Поки банки очищували баланси, уряд провів фундаментальну фіскальну реформу. Згідно з аналітичним документом МВФ, опублікованим у травні 2026 року, податкова трансформація відбувалася у три кроки:

  • 2010−2012 роки: Діджиталізація ПДВ. Якщо у 2010 році лише 65% платників вчасно подавали декларації, то до 2014 року — вже 96%.
  • 2013−2017 роки: Інституційні зміни. З 288 місцевих податкових офісів створили 119 єдиних центрів та запустили Незалежну службу державних доходів. Частка податків у ВВП зросла з 25,8% до 27,6%.
  • З 2018 року по теперішній час: Запровадження електронних інвойсів у реальному часі та інтеграція POS-терміналів.

Загалом частка податкових надходжень у ВВП країни зросла з 20,5% у 2009 році до 28% у 2025-му. Завдяки цьому Греція зафіксувала первинний профіцит бюджету на рівні близько 5% ВВП у 2024 та 2025 роках, ставши однією з небагатьох країн ЄС із профіцитним бюджетом.

Як наслідок, згідно із березневим звітом МВФ за 2026 рік, співвідношення державного боргу Греції до ВВП лише за минулий рік упало на 10 відсоткових пунктів — до 145% (проти пікових 210% у 2020 році). Усі провідні рейтингові агентства — Scope Ratings, DBRS, S&P, Fitch, а у березні 2025-го (із підтвердженням у квітні 2026 року) і Moody’s — повернули Греції омріяний інвестиційний рівень суверенного боргу.

Аномально дешева оцінка та поглинання Euronext

Навіть після шаленого ралі грецькі акції залишаються заманливо дешевими. За оцінками Eurobank Equities, місцеві банки зараз торгуються з мультиплікатором P/E близько 9х (9 річних прибутків) та 1,4 відносно балансової вартості, що на 20% дешевше за європейських конкурентів. Для порівняння: американський ринок акцій зараз оцінюється дорожче ніж у 20 річних прибутків (P/E > 20x).

Головна інфраструктурна подія відбулася наприкінці минулого року — 24 листопада 2025 року європейський біржовий гігант Euronext завершив поглинання Афінської фондової біржі, отримавши згоду 74% акціонерів. Тепер грецькі акції торгуються на найбільшому майданчику Європи. Це автоматично відкрило шлюзи для великих міжнародних індексних фондів.

Більше того, найбільший світовий індексний провайдер MSCI наразі розглядає питання про переведення Греції зі статусу «ринку, що розвивається» (Emerging Market) до статусу «розвиненого ринку» (Developed Market) вже у вересні 2026 року. Це залучить у країну абсолютно інший, колосальний за обсягом пул глобального капіталу. JP Morgan прогнозує індексу MSCI Greece прибутковість у 16% за підсумками 2026 року.

Зрілість ринку підтверджують і великі злиття: у травні 2026 року Eurobank домовився про купівлю 80% страхової компанії Eurolife FFH за 813 млн євро, а National Bank of Greece підписав угоду з німецькою Allianz про купівлю 30% акцій Allianz Hellas.

Ризики залишаються

Попри історичний тріумф, Греція не застрахована від нових потрясінь. У березневому звіті МВФ за 2026 рік аналітики попередили, що економічні перспективи Афін «затьмарені конфліктом на Близькому Сході». Туризм досі формує 21% ВВП Греції, тому будь-яка геополітична ескалація б'є по країні.

Крім того, у серпні 2026 року завершується дія європейської Програми відновлення та стійкості (RRF), яка підживлювала інвестиційний бум. Інфляція в країні залишається високою (3,1% у лютому 2026 року), а продуктивність праці та залученість жінок до економіки досі відстають від середніх показників по ЄС.

Керівник Piraeus Банку Крістос Мегалу зазначив, що через високі ціни на енергоносії зростання ВВП Греції може сповільнитися до 1,5−1,6%, хоча це все одно вище, ніж у середньому по Єврозоні.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
