Золото по $4450: Deutsche Bank різко підвищив прогноз цін на дорогоцінний метал

Один із найбільших фінансових конгломератів світу, німецький Deutsche Bank, переглянув свої очікування щодо вартості золота в бік значного підвищення. Аналітики банку прогнозують, що у 2026 році ціна за унцію може сягнути нових рекордних позначок, реагуючи на фундаментальні зміни на світовому ринку капіталу. Про це повідомляє Reuters 26 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові цінові орієнтири

Згідно з оновленим звітом, базовий прогноз ціни на золото на 2026 рік підвищено з 4 000 до 4 450 доларів за тройську унцію.

Банк також окреслив очікуваний торговий діапазон на наступний рік: котирування, за розрахунками експертів, коливатимуться в межах від 3 950 до 4 950 доларів. Варто зазначити, що верхня межа цього прогнозу перевищує поточну вартість ф'ючерсних контрактів на грудень 2026 року (які торгуються на біржі COMEX) приблизно на 14%.

Що штовхає ціни вгору

Аналітики Deutsche Bank пояснюють свій оптимізм двома ключовими факторами:

Стабілізація інвестиційних потоків: Інвестори (як приватні, так і великі фонди) повертаються до активної купівлі золота, розглядаючи його як надійний актив.

Попит центральних банків: Державні регулятори різних країн продовжують скуповувати метал у значних обсягах, поповнюючи свої золотовалютні резерви. Цей попит характеризується як «стійкий», тобто банки не планують зупинятися.

Золото як зброя проти санкцій

Останніми роками (особливо у 2024−2025) спостерігається тенденція, коли країни Глобального Півдня та держави, що мають напружені відносини із Заходом (зокрема Китай), активно заміщують долар США у своїх резервах фізичним золотом. Це явище називають «дедоларизацією». Золото не має емітента (його не можна додрукувати, як долар) і його неможливо заблокувати натисканням кнопки у банківській системі SWIFT, як це можна зробити з валютними рахунками. Тому рекордні закупівлі золота центробанками — це насамперед підготовка до можливих геополітичних штормів та спроба убезпечити свої активи від санкційних ризиків.