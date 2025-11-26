Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 15:49

Золото по $4450: Deutsche Bank різко підвищив прогноз цін на дорогоцінний метал

Один із найбільших фінансових конгломератів світу, німецький Deutsche Bank, переглянув свої очікування щодо вартості золота в бік значного підвищення. Аналітики банку прогнозують, що у 2026 році ціна за унцію може сягнути нових рекордних позначок, реагуючи на фундаментальні зміни на світовому ринку капіталу. Про це повідомляє Reuters 26 листопада.

Один із найбільших фінансових конгломератів світу, німецький Deutsche Bank, переглянув свої очікування щодо вартості золота в бік значного підвищення.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові цінові орієнтири

Згідно з оновленим звітом, базовий прогноз ціни на золото на 2026 рік підвищено з 4 000 до 4 450 доларів за тройську унцію.

Банк також окреслив очікуваний торговий діапазон на наступний рік: котирування, за розрахунками експертів, коливатимуться в межах від 3 950 до 4 950 доларів. Варто зазначити, що верхня межа цього прогнозу перевищує поточну вартість ф'ючерсних контрактів на грудень 2026 року (які торгуються на біржі COMEX) приблизно на 14%.

Що штовхає ціни вгору

Аналітики Deutsche Bank пояснюють свій оптимізм двома ключовими факторами:

  • Стабілізація інвестиційних потоків: Інвестори (як приватні, так і великі фонди) повертаються до активної купівлі золота, розглядаючи його як надійний актив.
  • Попит центральних банків: Державні регулятори різних країн продовжують скуповувати метал у значних обсягах, поповнюючи свої золотовалютні резерви. Цей попит характеризується як «стійкий», тобто банки не планують зупинятися.

Золото як зброя проти санкцій

Останніми роками (особливо у 2024−2025) спостерігається тенденція, коли країни Глобального Півдня та держави, що мають напружені відносини із Заходом (зокрема Китай), активно заміщують долар США у своїх резервах фізичним золотом. Це явище називають «дедоларизацією». Золото не має емітента (його не можна додрукувати, як долар) і його неможливо заблокувати натисканням кнопки у банківській системі SWIFT, як це можна зробити з валютними рахунками. Тому рекордні закупівлі золота центробанками — це насамперед підготовка до можливих геополітичних штормів та спроба убезпечити свої активи від санкційних ризиків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
