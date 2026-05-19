У вівторок, 19 травня, на ринку спостерігається різноспрямована динаміка: ціни на всі марки бензину продовжують поступово зростати, тоді як дизельне пальне продемонструвало символічне зниженя, а автомобільний газ зафіксувався на колишньому рівні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
19 травня 2026, 14:48
Ціни на пальне 19 травня: бензин знову подорожчав, а дизель демонструє мінімальний відкат
Середні ціни на пальне в Україні
- Бензин А-95 преміум коштує в середньому 79,10 грн/л. За добу він подорожчав на 33 копійки.
- Бензин А-95 продають по 74,62 грн/л. Це найбільший стрибок за день — ціна зросла одразу на 47 копійок.
- Бензин А-92 зафіксувався на позначці 68,05 грн/л, додавши 9 копійок.
- Дизельне пальне продемонструвало відкат і коштує в середньому 87,29 грн/л. За добу ціна впала на 9 копійок.
- Автомобільний газ залишається стабільним — 47,49 грн/л. Середня ціна за добу не змінилася.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
