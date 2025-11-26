Людина Трампа стала фаворитом на крісло голови ФРС: що про нього відомо

Білий дім наближається до фіналу в пошуках нового очільника Федеральної резервної системи (ФРС), і наразі головним претендентом є чинний директор Національної економічної ради Кевін Хассетт. За інформацією інсайдерів, президент Дональд Трамп розглядає його як ідеальну кандидатуру для втілення своєї давньої мрії — отримання більшого контролю над центробанком та проведення політики агресивного зниження процентних ставок. Про це повідомляє Bloomberg.

Курс на «дешеві гроші»

Ключовою перевагою Хассетта в очах президента є його повна лояльність та збіг поглядів на економіку. Трамп, який неодноразово критикував нинішнього голову ФРС Джерома Пауелла за надто повільне зниження ставок, бачить у Хассетті союзника.

Сам Хассетт не приховує своєї позиції. В інтерв'ю Fox News він розкритикував ФРС за втрату контролю над інфляцією після пандемії та заявив, що якби він був головою зараз, то діяв би рішучіше:

«Я б знижував ставки прямо зараз, тому що дані свідчать про те, що ми повинні це робити».

Він також підтвердив свою готовність обійняти посаду, зазначивши: «Я хочу служити своїй країні і своєму президентові».

Реакція ринку та конкуренти

Новина про можливе призначення Хассетта миттєво вплинула на фінансові ринки. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала нижче 4% вперше за місяць. Це означає, що інвестори повірили в перспективу швидкого здешевлення кредитів і почали скуповувати боргові папери.

Відбір кандидатів курує міністр фінансів Скотт Бессент. Список претендентів скоротився до п'яти осіб. Окрім Хассетта, до нього входять:

Кевін Ворш (екс-чиновник ФРС);

Крістофер Воллер (чинний керуючий ФРС);

Мішель Боуман (віце-голова ФРС);

Рік Рідер (представник інвестиційного гіганта BlackRock).

Очікується, що Трамп може оголосити своє рішення до Різдва.

Напруга між Трампом і ФРС

Історично склалося так, що президент має обмежений вплив на ФРС, яка є незалежним органом. Однак Трамп прагне змінити цю традицію. Під час свого першого терміну він призначив Джерома Пауелла, але згодом пошкодував про це, оскільки Пауелл відмовився підкорятися вимогам президента щодо ставок.

Зараз Трамп називає Пауелла «вкрай некомпетентним» і навіть жартома погрожує звільнити міністра фінансів Бессента, якщо той не забезпечить зниження ставок. Новий голова ФРС, ймовірно, буде призначений на термін, що розпочинається 1 лютого, коли звільниться одне з місць у Раді керуючих. Повноваження ж самого Пауелла як голови завершуються у травні 2026 року.

Скандальна репутація пророка «вічного зростання»

Кевін Хассетт відомий у фінансових колах не лише як чиновник, а і як співавтор суперечливої книги «Dow 36,000», опублікованої у 1999 році. У ній він прогнозував, що фондовий індекс Dow Jones Industrial Average стрімко зросте до позначки 36 000 пунктів у найближчі роки. Іронія долі полягає в тому, що книга вийшла незадовго до краху «бульбашки доткомів» у 2000 році, після чого ринок пішов у глибоке падіння. Індекс Dow Jones досяг прогнозованої Хассеттом позначки лише у 2021 році — через 22 роки після публікації. Через це багато економістів скептично ставляться до його прогностичних здібностей, вважаючи його надмірно оптимістичним теоретиком, який підганяє факти під бажаний результат.