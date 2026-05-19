Бідність у Європі: у яких регіонах ЄС ситуація найгірша

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 травня 2026, 15:14

Бідність у Європі: у яких регіонах ЄС ситуація найгірша

Рівень загрози бідності або соціальної ізоляції (AROPE) в Європі демонструє сильний розрив. Він суттєво відрізняється не лише між державами, а й усередині самих країн — між провінціями та столицями. Про це повідомляє Euronews Business.

Бідність у Європі: у яких регіонах ЄС ситуація найгірша
Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з останніми даними Євростату, у 2025 році за межею фінансової стабільності опинилися 92,7 мільйона мешканців Євросоюзу. Це майже 21% усього населення блоку, тобто під загрозою бідності перебуває кожен п’ятий європеєць.

Найгірші показники зафіксовані в Болгарії (29%), Греції (27,5%) та Румунії (27,4%). Натомість найнижчі ризики бідності мають Чехія (11,5%), Польща (15%) та Словенія (15,5%).

Серед чотирьох найбільших економік ЄС найгірша ситуація в Іспанії, де бідність загрожує кожному четвертому (25,7%). Німеччина (21,2%) та Італія (22,6%) також перевищують середньоєвропейський рівень, і лише Франція (20,8%) утримується трохи нижче середньої планки.

Парадокс європейських столиць

Коли аналітики перейшли від загальнонаціональної статистики до аналізу окремих столиць, результати виявилися доволі несподіваними. Найбагатші та найбільш вразливі міста Європи опинилися зовсім не там, де можна було очікувати.

Найнижчий рівень ризику бідності та соціальної ізоляції зафіксували у Братиславі — столиці Словаччини. Там у зоні ризику перебувають лише 2,9% населення.

Водночас найбільш вразливою столицею Європи визнали Брюссель. У столиці Бельгії понад третина мешканців — 33,6% — перебувають на межі бідності або соціальної ізоляції.

Слідом за Брюсселем у списку найтривожніших столиць йдуть Відень (29,4%) та Берлін (24,4%). Також високі ризики фіксують в Афінах (23,6%), Парижі (20,9%) та Римі (20,7%).

Натомість столиці Східної Європи демонструють значно кращу стійкість. Крім Братислави, однозначні цифри мають Варшава (7,1%) та Прага (9,1%). Будапешт, Загреб, Любляна та Бухарест також утримуються на безпечному рівні нижче 15%.

У більшості країн життя у столиці захищенно від бідності краще, ніж у провінції. Наприклад, в Іспанії рівень бідності в Мадриді (19,4%) є набагато нижчим за загальнонаціональний (25,7%). Така ж тенденція в Румунії та Словаччині.

Проте є й дивовижні винятки, де столиці набагато бідніші за власні країни. Найяскравіший приклад — Бельгія, де рівень бідності в Брюсселі (33,6%) удвічі перевищує середній показник по країні (16,5%). Аналогічна картина у Відні, де бідність на 10,6 відсоткових пунктів вища, ніж в решті Австрії, та в Берліні (на 3,2 пункту вища за середню по Німеччині).

Внутрішні розколи країн

Якщо аналізувати окремі регіони, то найбільший соціальний розрив у Європі має Італія. Різниця між регіонами всередині країни сягає майже 40 відсоткових пунктів: у південній Калабрії рівень ризику становить 45,3% (це найвищий показник у Європі), тоді як на півночі, у Валле-д'Аоста, він становить лише 5,6%. В Іспанії внутрішній розрив між регіоном Країна Басків та автономним містом Мелілья становить 29 пунктів.

Найбільш рівномірний розподіл багатства зафіксовано у Фінляндії, де різниця між найбагатшим та найбіднішим регіонами становить лише 3 відсоткові пункти. Мінімальні внутрішні розбіжності також мають Португалія, Словенія та Данія.

Загалом у Європі нарахували 20 регіонів, де понад третина населення перебуває за крок до бідності. Вони зосереджені переважно на півдні Італії, Іспанії, у Болгарії та Греції. Окрім них, до цієї тривожної групи несподівано потрапили суто урбанізовані західні території: Бремен у Німеччині (35,4%) та швейцарський кантон Тічино (33,1%).

Показник AROPE

Експерти Євростату нагадують, що показник ризику бідності (AROPE) вираховується комплексно. Він враховує людей, чий дохід після соціальних виплат становить менше 60% від національного медіанного доходу, тих, хто страждає від суворої матеріальної депривації (відсутності базових речей для адекватного життя), або живе у сім'ях із дуже низькою зайнятістю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами