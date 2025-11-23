Інвестує в нерухомість: Роберт Кійосакі продав біткоїни на понад $2 мільйони

Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі повідомив у соцмережі X, що він ліквідував частину свого портфеля біткоїнів, щоб інвестувати отримані кошти в реальні активи, які генерують стабільний грошовий потік.

Стратегія Cashflow: Продаж BTC заради нерухомості

Кійосакі продав біткоїни на суму $2,25 мільйона. Він зазначив, що активи купував багато років тому за $6 000 за 1 біткоїн, а продавав вже приблизно за $90 000 за монету. З отриманої готівки він фінансує два нові бізнес-проєкти:

Придбання двох хірургічних центрів.

Інвестиції у білбордовий бізнес (зовнішня реклама).

За його розрахунками, інвестиція у $2,25 млн до лютого наступного року почне приносити близько $27 500 пасивного доходу щомісяця, причому цей дохід буде без оподаткування.

Погляд на майбутнє біткоїна

Незважаючи на продаж, інвестор підкреслив, що він залишається «дуже оптимістичним» щодо біткоїна і планує почати купувати його знову, використовуючи для цього гроші з нового бізнесу.

Кійосакі пояснив, що його фінансовий маневр — це пряма демонстрація стратегії, яку він викладає у своєму бестселері. Він називає це практичним застосуванням його «плану збагачення», основи якого він засвоїв, граючи у настільну гру Cash Flow.

«Ви, хто читав 'Багатий тато, бідний тато' і грав у мою настільну гру Cash Flow, впізнаєте мою останню стратегію: придбання активів, що генерують дохід (нерухомості), з податковими та борговими перевагами… реалізовану в реальному житті», — зазначив Кійосакі.

На завершення, Кійосакі попередив, що світова економіка переживатиме «бурхливий період», і закликав людей відповідально поставитися до власних фінансів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що торік Роберт Кійосакі прогнозував зростання біткоїна до $350 000 до 25 серпня 2024 року.

На початку жовтня 2025 року біткоїн встановив новий історичний максимум — актив піднявся до понад $125 тисяч.

Після чого почалось падіння. На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить близько $86 115.

Аналітики XWIN Research попередили, що біткоїн може опуститися до цінового діапазону $60 000−80 000 до кінця року. Цей негативний сценарій стане реальністю, якщо Федеральна резервна система США (ФРС) вирішить відмовитися від зниження ключової ставки на своєму грудневому засіданні.