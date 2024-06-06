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6 червня 2024, 16:20

Кійосакі прогнозує, що до серпня 2024 року біткоїн зросте до $350 тисяч

До 25 серпня 2024 року ціна біткоїна може пробити рівень у $350 000. Такий прогноз зробив підприємець і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі в соцмережі Х.

До 25 серпня 2024 року ціна біткоїна може пробити рівень у $350 000.
Фото:depositphotos

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«Біткоїн коштуватиме $350 000 до 25 серпня 2024 року. Це не брехня, а передбачення. Це спекуляція, моя думка, але не брехня. Це приманка, але не обман, оскільки будь-яке передбачення щодо майбутнього — це прогноз», — підкреслив Кійосакі.

За його словами, біткоїн може подолати рівень у $350 000 протягом 2024 року. Чому в такому разі підприємець вибрав конкретну дату, він не уточнив.

Також Кійосакі закликав своїх передплатників купувати дорогоцінні метали та біткоїн. Ба більше, цього разу він додав до списку рекомендацій Solana (SOL) і Ethereum (ETH).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
viicore
viicore
6 червня 2024, 16:54
#
Фиксируем на кого? Дед закинул в биток месячное роялти со своего бедного папы и визуализирует как станет снова богатым)
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
6 червня 2024, 17:14
#
Пижжит шо дишит. Коли досягне 100k варто починати продавати. Правда не все і не відразу, а розділити на 3−4 порції бо невідомо наскільки далеко за сотку він зайде. Може максимум буде 120 а може й 200, але навряд чи 350.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 червня 2024, 17:35
#
Кийосаки прогнозы дает чуть не сотнями . А при таком раскладе по любому есть шанс , что какой то прогноз возьмет да и сбудется . И ничего что 99 прогнозов не сбылось- но один то сбылся))) И всё — ты уже великий экономический гуру и предсказатель)

П. С. Но вот его книгу «богатый папа, бедный папа» смысл есть почитать
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 червня 2024, 18:42
#
Шекспир намного интереснее и полезнее…
+
0
bonv
bonv
6 червня 2024, 17:47
#
Літом флет…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 червня 2024, 20:17
#
Було б чудово. Я б продав)
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