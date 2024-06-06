Кійосакі прогнозує, що до серпня 2024 року біткоїн зросте до $350 тисяч

До 25 серпня 2024 року ціна біткоїна може пробити рівень у $350 000. Такий прогноз зробив підприємець і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі в соцмережі Х.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини «Біткоїн коштуватиме $350 000 до 25 серпня 2024 року. Це не брехня, а передбачення. Це спекуляція, моя думка, але не брехня. Це приманка, але не обман, оскільки будь-яке передбачення щодо майбутнього — це прогноз», — підкреслив Кійосакі.

BITCOIN will be $350,000 by August 25, 2024 is not a lie. It’s a prediction. It’s speculation, it’s an opinion, but it’s not a lie. It’s suckers bait, but it’s not a lie becuase any prediction about the future is not a lie. I want $350,000 BITCOIN to be a fact, and I want it to… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 5, 2024

За його словами, біткоїн може подолати рівень у $350 000 протягом 2024 року. Чому в такому разі підприємець вибрав конкретну дату, він не уточнив.

Також Кійосакі закликав своїх передплатників купувати дорогоцінні метали та біткоїн. Ба більше, цього разу він додав до списку рекомендацій Solana (SOL) і Ethereum (ETH).