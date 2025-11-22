У світі з’явився новий мільярдер — Оуен Ганден продав усі біткоїни, які зберігав ще з 2011 року

Один із найбагатших ранніх власників біткоїнів, Оуен Ганден, повністю продав свою позицію в першій криптовалюті на тлі відходу роздрібних трейдерів з ринку та рекордного накопичення спотових біткоїн-ETF великими інституційними інвесторами. Про це повідомляє Cointelegraph.

Ліквідація портфеля на $1,3 мільярда

За даними блокчейн-платформи Arkham, гаманець, ідентифікований як гаманець Оуена Гандена, у четвер переказав свої останні 2 499 біткоїнів вартістю $228 млн на криптовалютну біржу Kraken.

Загалом, з 21 жовтня Ганден ліквідував усі свої накопичення, продавши 11 000 біткоїнів на загальну суму близько $1,3 мільярда.

Ганден, чий статок у криптоактивах оцінювався приблизно у $561 мільйон, вважається восьмою найбагатшою людиною у світі криптовалют, згідно зі списком Arkham.

Ганден був раннім арбітражним трейдером на таких біржах, як Tradehill та вже неіснуючої Mt. Gox, де він торгував десятками тисяч біткоїнів до 2014 року, нарощуючи свій капітал.

Інституціонали захоплюють сектор BTC-ETF

Продажі Гандена контрастують із поведінкою інституційних інвесторів, які продовжують активно нарощувати частку в американських спотових Bitcoin-ETF, ігноруючи побоювання ринку про можливе завершення «бичачого» циклу.

19 листопада частка інституційних інвесторів у цих біржових фондах підскочила до 40%, повідомив аналітик Root у мережі X.

Для порівняння, у другому кварталі 2024 року цей показник становив лише 27%, і в накопиченні брали участь 1 119 компаній.

За словами Root, цифра у 40% є консервативною оцінкою, оскільки вона базується лише на публічних звітах (13-F) тих організацій, які управляють активами на суму понад $100 млн.

Зростання цих показників свідчить про те, що інституційні інвестори утримують свої частки, попри масштабні продажі з боку акціонерів ETF, які вже призвели до відтоку $2,8 млрд у листопаді, згідно з даними Farside Investors.