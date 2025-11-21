Біткоїн може впасти до $60 000, хакери викрали $3,1 млн із GANA Payment: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Аналітики XWIN Research: Біткоїн може впасти до $60 000, якщо ФРС не знизить ключову ставку

Аналітики XWIN Research попередили, що біткоїн може опуститися до цінового діапазону $60 000−80 000 до кінця року. Цей негативний сценарій стане реальністю, якщо Федеральна резервна система США (ФРС) вирішить відмовитися від зниження ключової ставки на своєму грудневому засіданні. Про це повідомляє Forklog.

Експерти назвали майбутнє засідання американського регулятора одним із найбільш невизначених за останні роки. Ситуація ускладнюється через шатдаун уряду США, який призвів до затримки публікації важливих звітів із ринку праці. Це позбавило ФРС повноти даних, необхідних для ухвалення рішення. На тлі цієї невизначеності очікування щодо зниження ставки ослабли, а серед чиновників немає єдиної позиції.

Збереження ставки на поточному рівні означатиме:

Низьку ліквідність на світових ринках.

Слабкий інтерес до ризикових активів, оскільки в періоди жорсткої монетарної політики інвестори рідше використовують кредитне плече.

З іншого боку, аналітики відзначають потужний внутрішній фактор підтримки: на криптовалютних біржах накопичилися рекордні резерви стейблкоїнів на суму $72 млрд.

У XWIN Research підкреслили, що подібна ситуація передувала всім великим ралі першої криптовалюти у 2025 році, що свідчить про наявність значного відкладеного попиту на купівлю біткоїна.

Потенціал падіння обмежується величезним обсягом стейблкоїнів, готових до вливання в ринок. Однак подальше зростання стримується макроекономічною ситуацією, яка не дозволяє цьому капіталу активно зайти на ринок, резюмували аналітики.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $83 600.

Хакери викрали $3,1 млн із GANA Payment: Токен проєкту впав більш ніж на 90%

Невеликий платіжний проєкт GANA Payment, що функціонує в мережі BNB Smart Chain (BSC), став жертвою хакерської атаки, внаслідок якої було викрадено понад $3,1 млн. Про інцидент повідомив криптоаналітик ZachXBT, зазначивши, що зловмисники оперативно перемістили активи між блокчейнами, щоб приховати їхнє походження.

Згідно з даними ончейн-трекерів, хакери зібрали викрадені кошти на одній адресі («0x2e8…e5c38») та конвертували їх переважно в токен BNB:

$1,04 млн (близько 1140 BNB) було негайно відправлено в міксер Tornado Cash для відмивання.

Іншу частину активів перевели в мережу Ethereum. Згодом зловмисники внесли ще 346,8 ETH (приблизно $1,05 млн) у Tornado Cash.

На неактивній адресі залишається ще 346 ETH.

GANA Payment, який працює через децентралізовані біржі та ончейн-пули ліквідності, не має офіційних аудитів безпеки чи детальної технічної документації. Характер вразливості, використаної хакерами, поки що не встановлений.

Атака спровокувала миттєве обвалення вартості нативного токена GANA: за даними GeckoTerminal, ціна активу впала більш ніж на 90%. Аналітики вважають, що це підкреслило низьку ліквідність проєкту та високі інвестиційні ризики.

Інцидент із GANA Payment є частиною ширшої серії зломів у екосистемі BNB Chain. За даними DefiLlama, сукупні втрати невеликих проєктів у цій мережі протягом 2025 року вже перевищили $100 млн. Експерти пов'язують більшість атак із вразливістю смартконтрактів, помилками в налаштуванні ліквідності та компрометацією приватних ключів.

Tether інвестує в Parfin для розширення інституційного використання USDT у Латинській Америці

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, оголосила про здійснення стратегічної інвестиції в бразильську платформу Parfin. Parfin спеціалізується на інфраструктурі для зберігання, токенізації та управління цифровими активами для інституційних клієнтів.

Основна мета цієї угоди — значно розширити використання USDT у фінансовому секторі Латинської Америки. Tether прагне, щоб стейблкоїн став основним розрахунковим активом у ключових сферах застосування, включаючи:

Транскордонні платежі.

Токенізацію реальних активів.

Фінансові продукти, такі як факторинг та обслуговування торгових боргів.

У заяві Tether зазначено, що ця інвестиція підтверджує їхнє прагнення підтримувати фінансові установи у використанні USDT як ключового розрахункового інструменту.

Рішення Tether підкріплене даними звіту Chainalysis, згідно з яким Латинська Америка демонструє значний ріст. За період з липня 2022 по червень 2025 року обсяг криптовалютних транзакцій у регіоні становив майже $1,5 трлн.

Головними рушійними силами цього зростання є активне використання цифрових активів інституціями та сприятливі регуляторні рішення.

Криптобіржа Kraken подала конфіденційну заявку на проведення IPO

Криптовалютна біржа Kraken оголосила про подачу конфіденційної заявки на проведення первинної публічної пропозиції (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Хоча цей крок є значним, точна дата виходу компанії на фондовий ринок залишається невизначеною.

Чутки про плани Kraken щодо IPO з'явилися ще у березні 2025 року. Повідомлялося, що біржа повернулася до цієї ідеї на тлі змін у регуляторному середовищі США.

Ця новина є досить несподіваною, оскільки незадовго до подачі заявки співгенеральний директор Kraken Арджун Сеті публічно заявляв, що компанія не планує IPO через відсутність потреби в додатковому капіталі.

Зазначимо, що після завершення останнього раунду залучення коштів, оцінка Kraken досягла $20 млрд.

Подання конфіденційної заявки до SEC є звичайним кроком, який передує публічному розкриттю фінансових документів. Ця заявка не містить конкретних деталей щодо обсягу емісії акцій, цінового діапазону чи андеррайтерів.

Часовий проміжок між конфіденційною та публічною подачею може становити кілька місяців. Наприклад, біржа Gemini подала конфіденційну заявку в березні 2025 року, а публічну — лише в серпні.

Kraken підкреслила, що IPO відбудеться лише після схвалення регуляторів та з урахуванням поточних ринкових умов. Водночас користувачі платформи Polymarket прогнозують, що біржа вийде на фондовий ринок до кінця березня 2026 року, оцінюючи ймовірність цього сценарію у 73%.