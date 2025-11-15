15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». В її межах відсьогодні можна подавати заявку на допомогу 1 000 грн. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
Відсьогодні в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Як подати заявку
Як зробити заявку
Це можна зробити двома способами:
- онлайн через застосунок «Дія»
- у відділенні Укрпошти
Програма «Зимова підтримка 2025» матиме схожий механізм із минулим роком, але з невеликими змінами:
1. Для пенсіонерів та одержувачів соцвиплат (автоматично)
Близько 2 мільйонів громадян, які вже отримують пенсії або будь-які види соціальних виплат через Укрпошту, отримають 1 000 гривень автоматично в день своєї регулярної виплати.
2. Для всіх інших громадян (за заявкою)
Громадяни, які не можуть скористатися застосунком «Дія» (зокрема, люди з інвалідністю, ті, хто не має смартфона чи перебуває в зонах без зв'язку), можуть подати заявку на виплату через Укрпошту.
Терміни подачі: з 18 листопада до 24 грудня 2025 року включно.
Які документи необхідно мати
Необхідні документи для оформлення заявки:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код (РНОКПП).
- Для дітей: Заявку подають батьки (окремо на кожну дитину) із наданням свідоцтва про народження.
- Для опікунів: Документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує його призначення.
Як можна витратити «Зимову підтримку 2025»
Отримані кошти (незалежно від того, оформлені вони через «Дію» чи відділення Укрпошти) можна витратити безпосередньо у відділеннях Укрпошти:
- Оплатити комунальні послуги.
- Передплатити пресу (газети, журнали).
- Оплатити поштові послуги (посилки, марки).
- Замовити ліки українського виробництва.
- Придбати товари українського виробництва.
- Зробити донат на ЗСУ.
Укрпошта також запевнила, що програма підтримки не вплине на якість сервісу, оскільки у великих відділеннях працюють окремі експрес-вікна для відправлень та посилок.
Нагадаємо
1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.
Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:
- Фінансова підтримка,
- Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,
- Медичні чекапи.
Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.
«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.
