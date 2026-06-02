2 червня 2026, 15:10

Воркшоп про ринок монет з Олексієм Козиревим за 2 дні — встигніть зареєструватися

Як формується вартість монети? Чому ціни на той самий випуск можуть відрізнятися в рази й чи реально на цьому заробляти? 4 червня Академія Мінфін проведе онлайн-воркшоп з Олексієм Козиревим — реєструйтесь та приєднуйтесь.

Як формується вартість монети?

Воркшоп «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет і чи можна на цьому заробляти у 2026 році» допоможе розібратися в логіці ринку — без хайпу, з практичними прикладами і стратегіями для початківців.

  • ⏰ КОЛИ: 4 червня, 19:00
  • 🧑‍💻 ФОРМАТ: онлайн, ~2 год. + 15−20 хв. Q&A

Для кого

Воркшоп буде корисним для тих, хто:

  • хоче зайти в нумізматику, але не знає, з чого почати;
  • вже купував монети, але не розуміє логіку ринку;
  • боїться переплатити й отримати неліквідний актив;
  • шукає альтернативні напрями для збереження коштів.

Які теми розберемо

  • Чому тема монет знову стала популярною
  • Як формується ціна монети: метал, наклад, попит, стан, серія
  • Чому одна монета коштує 500 грн, а інша — 50 000 грн
  • Як виникає ажіотаж і як не переплачувати через хайп
  • Де купувати монети безпечно
  • Спред, ліквідність і приховані витрати, про які не думають початківці
  • Де купують і продають монети НБУ, банки, дилери, маркетплейси, OLX — і де найбільша «накрутка»
  • Як аналізувати монету перед покупкою: як перевіряти продавця і розпізнавати типові маніпуляції
  • Практичний розбір монет: що зараз на ринку виглядає цікаво, а що вже «перегріте»
  • Які монети можна купити, умовно, до $100

Хто спікер

Воркшоп проведе ОЛЕКСІЙ КОЗИРЕВ — фінансовий аналітик, колекціонер монет, експерт у темі нумізматики.

Має понад 23 роки досвіду роботи в банківській системі. Брав участь у робочих групах НБУ, програмах Агентства з міжнародного розвитку США USAID щодо трансформації банківської системи.

Автор понад 5000 публікацій про фінанси, курси валют, інвестиційні інструменти, цінні папери, монети й дорогоцінні метали.

Деталі участі

Вартість участі у воркшопі — 2000 гривень. Встигніть зареєструватися й отримати доступ. Усім зареєстрованим учасникам буде доступний запис.

🔗 ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ВОРКШОП

Джерело: Мінфін
