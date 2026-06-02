У вівторок, 2 червня, на українських АЗС змінилися роздрібні ціни на пальне: дизельне пальне та автогаз подешевшали, тоді як бензин А-92 і преміальний А-95 дещо додали в ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
2 червня 2026, 14:05
Ціни на пальне 2 червня: дизель та автогаз дешевшають, А-92 та преміальний А-95 дорожчають
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав в середньому на 1 копійку і наразі становить 79,94 грн/л.
- Бензин А-92 також додав 1 копійку, закріпившись на рівні 69,72 грн/л.
- Бензин А-95 демонструє мінімальне зниження — його ціна просіла на 2 копійки до 75,96 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 10 копійок — у середньому по країні літр ДП коштує 85,44 грн.
- Автомобільний газ втратив 3 копійки та торгується за ціною 46,42 грн/л.
Читайте також: Ціни на нафту знизилися після заяви Трампа про продовження переговорів з Іраном
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі