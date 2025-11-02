До 6 500 гривень допомоги: Уряд розкрив деталі «Зимової підтримки»

Уже в грудні 2025 року в Україні стартує новий пакет «Зимової підтримки». У межах програми громадяни отримають разову фінансову допомогу — 1 000 або 6 500 гривень, залежно від категорії отримувачів. Про деталі допомоги повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Улютін зазначив, що проєкт акту про підтримку готовий до винесення на найближче засідання уряду.

Разова допомога у 6 500 гривень

Міністр уточнив, що одноразова допомога у розмірі 6 500 грн буде спрямована на найбільш вразливі категорії населення, зокрема:

Сім'ї з дітьми.

Сім'ї, над якими встановлено опіку.

Дитячі будинки сімейного типу та діти з малозабезпечених сімей.

Особи з I групою інвалідності з-поміж ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Одинокі пенсіонери.

Ці кошти можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг та комунальні послуги.

1 000 гривень для всіх, хто звернеться

Крім того, для всіх громадян, які звернуться за допомогою у грудні, пропонується виділити 1 000 гривень. Цю суму можна буде використати на ширший спектр товарів і послуг, включаючи проїзд, ліки та інші напрямки, за списком, подібним до того, що діяв минулого року.

Додаткова підтримка на прифронтових територіях

Денис Улютін також повідомив про старт додаткових програм:

Компенсація за електроенергію: З 1 листопада стартувала програма, що передбачає компенсацію на 100 кВт електроенергії на особу (або 300 кВт на родину) для мешканців прифронтових територій.

Тверде паливо: Діє програма разової підтримки для закупівлі твердого палива для пільговиків та мешканців прифронтових територій.

«Зимова підтримка»

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Серед нових ініціатив — програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця програма дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко пізніше заявила, що уряд визначив пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України.

Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

За її словами, уряд працює над запуском програм, зокрема:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму — знайома українцям з минулої зими;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці — 3 000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

«Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом», — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.