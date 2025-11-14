Головне за тиждень: кінець шатдауну, останній лист Баффета, інфляція

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%.

Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.

Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд