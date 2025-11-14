Головне за тиждень: кінець шатдауну, останній лист Баффета, інфляція

Головні фінансові новини тижня, 10−14 листопада.
У США завершився найдовший в історії шатдаун
Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування, поклавши край найтривалішому в історії країни шатдауну — зупиненню роботи федерального уряду. Документ, схвалений обома палатами конгресу (сенатом та палатою представників), передбачає фінансування до 30 січня 2026 року і дозволяє негайно відновити роботу федеральних відомств, яка була паралізована понад 40 днів.
Баффет написав прощального листа
Воррен Баффет 10 листопада опублікував листа — останній на посаді гендиректора Berkshire Hathaway. У ньому він повідомив, що планує прискорити передачу статку до фондів своїх дітей, але збереже у себе «значну кількість акцій» Berkshire Hathaway доти, доки інвестори не відчують тієї ж довіри до нового гендиректора, яку він має. Своє послання Баффет завершив особистими порадами, що їх назвав заключними думками.
Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9%
Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%.
Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку
Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.
Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд
Сьогодні, 10 листопада, Високий суд Англії, постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку.
Кінець 20-річної війни: Visa та Mastercard знизять комісії та дозволять магазинам відмовлятися від преміальних карток
Платіжні гіганти Visa та Mastercard наближаються до врегулювання 20-річної судової суперечки з американськими рітейлерами. Нова угода передбачає зниження міжбанківських комісій та, що найважливіше, надасть магазинам право відмовлятися приймати певні типи кредитних карток, зокрема преміальні картки з кешбеком та бонусами, які є найдорожчими для бізнесу.
