Головне за тиждень: кінець шатдауну, останній лист Баффета, інфляція

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 20:00

Головне за тиждень: кінець шатдауну, останній лист Баффета, інфляція

Головні фінансові новини тижня, 10−14 листопада.

Головні фінансові новини тижня, 10−14 листопада.

У США завершився найдовший в історії шатдаун

Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування, поклавши край найтривалішому в історії країни шатдауну — зупиненню роботи федерального уряду. Документ, схвалений обома палатами конгресу (сенатом та палатою представників), передбачає фінансування до 30 січня 2026 року і дозволяє негайно відновити роботу федеральних відомств, яка була паралізована понад 40 днів.

Баффет написав прощального листа

Воррен Баффет 10 листопада опублікував листа — останній на посаді гендиректора Berkshire Hathaway. У ньому він повідомив, що планує прискорити передачу статку до фондів своїх дітей, але збереже у себе «значну кількість акцій» Berkshire Hathaway доти, доки інвестори не відчують тієї ж довіри до нового гендиректора, яку він має. Своє послання Баффет завершив особистими порадами, що їх назвав заключними думками.

Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9%

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%.

Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.

Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд

Сьогодні, 10 листопада, Високий суд Англії, постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку.

Кінець 20-річної війни: Visa та Mastercard знизять комісії та дозволять магазинам відмовлятися від преміальних карток

Платіжні гіганти Visa та Mastercard наближаються до врегулювання 20-річної судової суперечки з американськими рітейлерами. Нова угода передбачає зниження міжбанківських комісій та, що найважливіше, надасть магазинам право відмовлятися приймати певні типи кредитних карток, зокрема преміальні картки з кешбеком та бонусами, які є найдорожчими для бізнесу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами