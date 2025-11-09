Кінець 20-річної війни: Visa та Mastercard знизять комісії та дозволять магазинам відмовлятися від преміальних карток

Платіжні гіганти Visa та Mastercard наближаються до врегулювання 20-річної судової суперечки з американськими рітейлерами. Нова угода передбачає зниження міжбанківських комісій та, що найважливіше, надасть магазинам право відмовлятися приймати певні типи кредитних карток, зокрема преміальні картки з кешбеком та бонусами, які є найдорожчими для бізнесу. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Умови мирової угоди

Згідно з обговорюваними умовами, Visa та Mastercard погодяться знизити міжбанківські комісії (які часто становлять від 2% до 2,5% від суми транзакції) в середньому приблизно на 0,1 відсоткового пункту. Це зниження буде впроваджуватися протягом кількох років.

Крім того, угода передбачає пом'якшення правил щодо практики, коли магазини додають власну націнку до чеку, якщо клієнт розплачується кредитною карткою.

Головна зміна

Найбільш революційною зміною для ринку стане скасування правила «приймати всі картки». Наразі, якщо магазин приймає хоча б один тип карток Visa, він зобов'язаний приймати всі картки Visa, включно з преміальними картками, які мають значно вищі комісії для продавця.

Нова угода, за даними WSJ, дозволить розділити картки на категорії: наприклад, картки з винагородами, картки без винагород та комерційні картки. Це дасть магазинам право самостійно вирішувати, які типи карток приймати.

Як наслідок, деякі магазини можуть почати відмовляти у прийомі карток з кешбеком та милями, щоб не платити високі комісії. Однак, такий крок несе для них ризик втрати клієнтів та зниження продажів.

Історія конфлікту

Правовий спір між торговцями та платіжними системами триває ще з 2005 року. Рітейлери звинувачують Visa, Mastercard та великі банки-емітенти в антиконкурентній змові з метою утримання комісій на штучно завищеному рівні.

Напруга особливо зросла в останні роки через бум популярності преміальних карток. Пункти, милі та кешбек, які отримують споживачі, здебільшого фінансуються саме за рахунок комісій interchange, які платять магазини. За даними Nilson Report, у 2023 році банки та фінансові установи зібрали $72 мільярди у вигляді цих комісій.

Попередня спроба мирової угоди у березні 2024 року, яка передбачала менше зниження комісії (на 0,07 в.п.), була відхилена судом. Очікується, що нова, покращена угода може бути оголошена незабаром, але вона також потребуватиме остаточного схвалення суду.

Чому це важливо

Ця угода може кардинально змінити ландшафт платіжного ринку та завершити «гонку озброєнь» кешбеків. Десятиліттями банки-емітенти конкурували, пропонуючи клієнтам все щедріші бонуси та милі, перекладаючи витрати на ці програми на магазини.

Якщо магазини отримають право відмовляти у прийомі бонусних карток, це зруйнує саму основу цієї бізнес-моделі. Споживачі зіткнуться з вибором: або платити дешевою карткою без бонусів, або шукати інший магазин, який прийме їхню преміальну картку. Це може змусити банки переглянути свої бонусні програми, знизивши їхню привабливість, або конкурувати за прихильність магазинів, пропонуючи нижчі комісії.