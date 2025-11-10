Високий суд Англії постановив: ексвласники повинні сплатити Приватбанку понад $3 млрд

Сьогодні, 10 листопада, Високий суд Англії, постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку. Про це йдеться у повідомленні банку.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки повинні сплатити

Основна сума збитків, що мають бути сплачені Приватбанку, визначена судом у розмірі $1 761 957 792. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 190 083 824 та здійснити авансовий платіж для покриття витрат Приватбанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів ($99 575 371).

Передісторія

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції.

Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера- Уряду України.

Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.