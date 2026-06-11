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11 червня 2026, 8:00

Мінсоцполітики пояснило, що буде з паперовими трудовими книжками після 10 червня

Після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться, паперова трудова книжка не втрачає значення, а набутий стаж залишається збереженим. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться, паперова трудова книжка не втрачає значення, а набутий стаж залишається збереженим.

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Що відомо

П’ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб.

За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд — опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи.

Водночас завершення перехідного періоду не означає завершення роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі.

Читайте також: Цифрова трудова книжка: Пенсійний фонд надав детальну інструкцію з оцифрування документів

Що важливо знати

1. Процедура оцифрування не змінюється

Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Це може зробити роботодавець або сама людина через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тобто після 10 червня люди не втрачають можливість подати трудову книжку на оцифрування.

2. Якщо не встигли до 10 червня — стаж не зникне

Набутий трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка ще не оцифрована.

Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Зокрема, під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує стаж на підставі трудової книжки та інших документів, передбачених законодавством.

Читайте також: До 10 червня потрібно оцифрувати трудові книжки. Гетманцев пояснив, чому це важливо для пенсії

3. Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки

Людям, яким уже призначено пенсію, не потрібно подавати трудову книжку на оцифрування лише через завершення перехідного періоду.

Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду.

Тому пенсіонерам не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TattiReuven
TattiReuven
11 червня 2026, 8:09
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Ну да, вместо месяца на рассмотрение по закону, заявление валяется у них два месяца, потом присылают исправьте ошибки и ещё два-три месяца ждёшь результат. Просто издевательство
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