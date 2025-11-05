Головне за середу: Тимчасова адміністрація в РВС Банку та реєстр «поганих» клієнтів фінустанов

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В Україні створять Реєстр «поганих» клієнтів фінустанов: хто потрапить до «чорного» списку

Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про запровадження «чорного» списку користувачів фінансових послуг, які передавали свої банківські картки та управління рахунком третім особам (так званим дропам). Так само до нього заноситимуть підприємців, що приймають оплату за товари на приватну картку без сплати податків. «Мінфін» разом із юристами розбирав новий документ і з’ясовував, які ризики його норми несуть сумлінним громадянам, та як їх можна зменшити.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію

5 листопада розпочато процедуру виведення з ринку АТ «РВС Банк» шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з5.11.2025 року до 4.12.2025 року (включно).

В Ощадбанку обрали нового голову правління: що про нього відомо

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління банку за результатами відкритого конкурсу. Переможцем став Юрій Каціон, який наразі обіймає посаду заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес. Офіційне призначення відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком.

Ставки на паузі: чому великі банки майже не змінюють відсотки за вкладами

Ставки за депозитами завмерли майже у всіх великих банках. Доки НБУ не змінює облікову ставку, переважна більшість фінустанов так само не готові коригувати дохідність своїх вкладів.

Скільки держава хоче отримати податків з посилок Temu та AliExpress

Отримання посилок з китайських маркетплейсів дозволяє обходити сплату податків за ввезення і продаж товарів. Скільки на цьому щорічно втрачає держава та як планує регулювати цю сферу, розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.