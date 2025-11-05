Ставки на паузі: чому великі банки майже не змінюють відсотки за вкладами

Ставки за депозитами завмерли майже у всіх великих банках. Доки НБУ не змінює облікову ставку, переважна більшість фінустанов так само не готові коригувати дохідність своїх вкладів.

Цього тижня Нацбанк оприлюднив підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки. Засідання комітету відбулося 22 жовтня і, за його результатами, було вирішено зберегти ставку на рівні 15,5%. Власне, незмінною вона залишається практично з початку року.

Як стало відомо після публікації регулятора, у комітеті є значна кількість членів, які вважали за потрібне починати цикл зниження ставки і встановити її на рівні 15%. Такої позиції дотримувалися 4 особи. На їхню думку, для зниження облікової ставки є достатні підстави, як із погляду фактичних даних, так і майбутніх перспектив. Зокрема, розвиток макроекономічної ситуації загалом відповідає попередньому макропрогнозу НБУ, споживча інфляція сповільнюється з випередженням прогнозу, базова інфляція — близька до прогнозної траєкторії. Загалом інфляційні очікування залишаються стійкими.

Інші шестеро членів комітету висловились за збереження ставки у нинішньому розмірі. Їхні аргументи полягали в тому, що з вересня розподіл ризиків для інфляції помітно погіршився. Так, ціновий тиск можуть посилити вищий енергодефіцит та збільшення дефіциту бюджету. За цих умов, вважають вони, НБУ потрібно діяти обережніше та дещо відтермінувати початок циклу пом’якшення відсоткової політики.

Водночас всі учасники засідання переконані в тому, що вже найближчим часом облікову ставку можна буде знижувати. Розходяться члени комітету лише в даті, коли це відбудеться. П’ятеро вважають, що наприкінці цього року, а ще стільки ж говорять про січень наступного. Також переважна більшість комітету очікує облікову ставку наприкінці 2026 року в межах 12,5−13,5%, тобто на 2−3 в.п. менше, ніж зараз.

Розмір облікової ставки безпосередньо впливає на ставки за депозитами. В умовах її зниження відсотки за вкладами також падають.

Що пропонують банки

В умовах, коли НБУ вибрав вичікувальну позицію, банки також тримають ставки за депозитами переважно на попередніх рівнях.

Серед великих банків (із депозитами фізосіб на суму понад 2 млрд грн) лише ПУМБ вніс зміни до своїх пропозицій для вкладів у гривні. Ставка за депозитом на 3 місяці в фінустанові була підвищена з 13% до 15%. Завдяки цьому в ПУМБі найвищі ставки відтепер саме за вкладами на 3 місяці — за річними депозитами на 2 в.п. нижчі. Це природно для ситуації, коли найближчим часом очікується зниження облікової ставки — банк готовий платити більше за короткостроковими вкладами, але не фіксувати високу прибутковість на довший період.

Якщо ж говорити про валютні вклади — то тут переважна більшість банків також утрималися від будь-яких змін. Лише Кредит Дніпро на 1,2 в.п. підвищив дохідність доларових депозитів на 3 місяці. Завдяки цьому ставка за такими вкладами становить в установі 2% — більше, ніж за річними доларовими депозитами у цьому банку.

Зі свого боку, Укрсиббанк знизив дохідність за доларовими вкладами на 6 і 3 місяці на 0,25 в.п. Відтепер за депозитами для обох строків дохідність становить 1,25%.

Ставки ж за депозитами у євро всі великі банки залишили без змін.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.10.2025−03.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.10.2025−03.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.10.2025−03.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут