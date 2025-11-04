Головні фінансові новини за вівторок, 4 листопада.
Головне за вівторок: Свириденко спростувала залежність від «репараційного кредиту», закордонну імперію «Лукойлу» купує шведський мільярдер
Нова програма МВФ не залежатиме від надання «репараційного кредиту» — Свириденко
Майбутня програма фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) не буде напряму залежати від рішення Європейського Союзу щодо надання Україні «репараційного кредиту», забезпеченого замороженими російськими активами. Україна очікує на місію МВФ вже в листопаді, а нова програма може бути затверджена в січні, тоді як рішення щодо кредиту за рахунок активів РФ очікується не раніше квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму
Обсяг вкладень громадян України у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму, перевищивши 106 мільярдів гривень. Це на 27,5% більше порівняно з жовтнем 2024 року.
Закордонну нафтову імперію «Лукойлу» купує шведський мільярдер: що про нього відомо
Шведський мільярдер Торбйорн Торнквіст, засновник трейдингового дому Gunvor, уклав одну з найбільших угод у своєму житті, домовившись про купівлю всіх закордонних активів «Лукойлу» невдовзі після того, як російський нафтовий гігант потрапив під нові санкції США. Якщо Вашингтон та Лондон схвалять угоду, вона вирішить серйозну проблему для Росії та водночас кардинально розширить енергетичну імперію 71-річного трейдера.
Біткоїн впав до двотижневого мінімуму на тлі зміцнення долара
Біткоїн та інші цифрові активи продовжили падіння у вівторок, оскільки інвестори демонструють низький апетит до ризику після невдалого жовтня. Зміцнення долара США та нові багатомільйонні злами у секторі децентралізованих фінансів (DeFi) посилюють тиск на ринок.
На «Зимову підтримку» передбачено понад 14 мільярдів: Деталі та терміни подачі заявок
У Державному бюджеті на 2026 рік на надання «Зимової підтримки» українцям передбачено 14,4 мільярда гривень. Очікується, що різними програмами допомоги зможуть скористатися понад 15 мільйонів громадян. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
