Головне за вівторок: Свириденко спростувала залежність від «репараційного кредиту», закордонну імперію «Лукойлу» купує шведський мільярдер

Нова програма МВФ не залежатиме від надання «репараційного кредиту» — Свириденко

Майбутня програма фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) не буде напряму залежати від рішення Європейського Союзу щодо надання Україні «репараційного кредиту», забезпеченого замороженими російськими активами. Україна очікує на місію МВФ вже в листопаді, а нова програма може бути затверджена в січні, тоді як рішення щодо кредиту за рахунок активів РФ очікується не раніше квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

