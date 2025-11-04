Нова програма МВФ не залежатиме від надання «репараційного кредиту» — Свириденко

Майбутня програма фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) не буде напряму залежати від рішення Європейського Союзу щодо надання Україні «репараційного кредиту», забезпеченого замороженими російськими активами. Україна очікує на місію МВФ вже в листопаді, а нова програма може бути затверджена в січні, тоді як рішення щодо кредиту за рахунок активів РФ очікується не раніше квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна».

Позиція уряду щодо фінансування

Заява Юлії Свириденко прямо суперечить нещодавнім повідомленням у ЗМІ, зокрема виданню Politico. Минулого тижня Politico, посилаючись на європейських чиновників, повідомило про побоювання, що МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія (де зберігається більшість заморожених активів РФ) не підтримає надання «репараційного кредиту» обсягом 140 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр, однак, розділила ці два фінансові треки: «Вже у листопаді ми очікуємо на місію МВФ. Сподіваємось на репараційний кредит у квітні. Можливо, нова програма буде в січні, і вона безпосередньо не залежить від репараційного кредиту», — наголосила Свириденко.

Впевненість у коштах від ЄС

Юлія Свириденко висловила впевненість, що кошти від заморожених російських активів зрештою будуть надані. Вона нагадала, що на засіданні 24 жовтня Європейська рада доручила Єврокомісії розробити конкретні пропозиції щодо фінансування України на 2026−2027 роки з використанням цих активів.

Прем'єр-міністр додала, що кошти «репараційного кредиту» планується спрямувати на оборонні та бюджетні видатки. Проте, за її словами, для цього спершу має бути розроблена спільна конструкція із залученням країн G7.