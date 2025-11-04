Multi від Мінфін
4 листопада 2025, 11:32

Біткоїн впав до двотижневого мінімуму на тлі зміцнення долара

Біткоїн та інші цифрові активи продовжили падіння у вівторок, оскільки інвестори демонструють низький апетит до ризику після невдалого жовтня. Зміцнення долара США та нові багатомільйонні злами у секторі децентралізованих фінансів (DeFi) посилюють тиск на ринок. Про це повідомляє Bloomberg 4 листопада.

Біткоїн та інші цифрові активи продовжили падіння у вівторок, оскільки інвестори демонструють низький апетит до ризику після невдалого жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння цін та відтік капіталу

У вівторок ціна біткоїна впала на 2,5%, досягнувши $104 179, що є найнижчим рівнем за останні два тижні. Друга за величиною криптовалюта, Ether (ETH), втратила 3,4%, опустившись нижче позначки $3 500.

Це падіння відбувається на тлі загального відтоку капіталу з ринку. За останні чотири торгові дні інвестори вивели понад $1,8 мільярда зі спотових Bitcoin — та Ether-ETF.

Ринок не оговтався від жовтневого шоку

Поточне зниження є наслідком ліквідації, що сталася три тижні тому в жовтні і знищила мільярди доларів маржинальних позицій. Після цього інвестори, схоже, не бажають робити нові ставки на відновлення ринку.

Про це свідчить і зниження ринкової активності. Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів на Bitcoin становить близько $68 мільярдів, що приблизно на 30% нижче жовтневого піку.

Водночас ліквідації продовжуються. За даними CoinGlass, лише за останню добу тиск продавців призвів до примусового закриття «бичачих» позицій (ставок на зростання) на суму $1,2 мільярда по всьому крипторинку.

Макротиск та нові злами

Макроекономічна ситуація також не сприяє зростанню ризикових активів. Очікування на те, що Федеральна резервна система США знизить відсоткову ставку в грудні, практично зникли. Це сигналізує про збереження політики «високих ставок надовго».

Таке середовище «збільшує альтернативну вартість володіння активами, що не приносять доходу, такими як Bitcoin, водночас пригнічуючи короткостроковий спекулятивний імпульс», — пояснила Лінь Тран, ринковий аналітик XS.com.

Додаткову невпевненість створюють нові кризи у секторі DeFi. У понеділок, 3 листопада, стався злам протоколу Balancer, з якого було виведено цифрових активів на суму понад $100 мільйонів.

Жовтневий крах

«Історична ліквідація» у жовтні: 10 жовтня 2025 року ринок пережив найбільшу одноденну ліквідацію в історії, втративши близько $19 мільярдів. Спусковим гачком стала заява президента США Дональда Трампа про можливе введення нових 100% мит на китайські товари, що спричинило паніку на всіх ризикових ринках. Bitcoin за лічені години впав зі $120 000 до приблизно $105 000.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
