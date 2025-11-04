На «Зимову підтримку» передбачено понад 14 мільярдів: Деталі та терміни подачі заявок

У Державному бюджеті на 2026 рік на надання «Зимової підтримки» українцям передбачено 14,4 мільярда гривень. Очікується, що різними програмами допомоги зможуть скористатися понад 15 мільйонів громадян. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає Укрінформ.

Три ключові програми підтримки

За його словами, цієї зими уряд планує запустити три основні напрямки підтримки:

«Тепла зима» (6 500 грн): Державна допомога для найбільш вразливих категорій громадян. Ці кошти (4,4 млрд грн загалом) призначені на одяг, взуття, лікарські засоби та інші базові потреби. Очікується, що нею скористаються близько 660 тис. осіб.

Одноразова виплата (1 000 грн): Виплата для всіх українців — як дорослих, так і дітей. На цю програму передбачено 10 млрд грн, і нею, за прогнозами, скористаються щонайменше 10 млн громадян.

«Укрзалізниця 3000»: Проєкт, що забезпечить безкоштовні подорожі залізницею в межах 3 000 кілометрів протягом «низького» сезону.

Коли подавати заявку

Заяву на отримання виплати у 1 000 грн можна буде подати з 15 листопада до 15 грудня.

Щодо виплати у 6 500 грн («Тепла зима»), то її нарахуванням займатиметься Пенсійний фонд України (ПФУ).

Улютін підкреслив, що урядова підтримка має подвійну мету: не лише покрити базові витрати громадян, але й підтримати національну економіку, оскільки кошти будуть переважно витрачатися на товари вітчизняного виробництва та комунальні послуги.

Хто може отримати 6 500 гривень

Одноразова допомога у розмірі 6 500 грн буде спрямована на найбільш вразливі категорії населення, зокрема:

Сім'ї з дітьми.

Сім'ї, над якими встановлено опіку.

Дитячі будинки сімейного типу та діти з малозабезпечених сімей.

Особи з I групою інвалідності з-поміж ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Одинокі пенсіонери.

Ці кошти можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг та комунальні послуги.

Нагадаємо

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.