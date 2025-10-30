Нафта дешевшає: Ринок не вірить у кінець торговельної війни між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися в четвер, 30 жовтня, попри заяву президента США Дональда Трампа про зменшення мит на китайські товари після його зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок відреагував скептично, вважаючи, що це не є остаточним завершенням торговельної війни, повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 20 центів (0,31%) — до $64,72 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI також подешевшали на 20 центів (0,33%) — до $60,28.

Угода США-Китай: Пауза, а не кінець

Дональд Трамп погодився знизити тарифи на Китай до 47% (з 57%) у рамках річної угоди. У відповідь Пекін зобов'язався відновити значні закупівлі американських соєвих бобів, забезпечити безперебійний експорт рідкісноземельних корисних копалин та посилити боротьбу з незаконним обігом фентанілу (синтетичний опіоїд, який використовується як знеболювальне, але є високоризиковим через смертельні передозування).

Читайте також: Переговори Трампа та Сі: чому Україну відклали на потім

Аналітики назвали цю домовленість радше «паузою у боротьбі» та «незначною деескалацією», ніж повноцінною торговельною угодою. Це й призвело до зниження ринкового оптимізму.

Вплив ФРС та запасів

Ціни на нафту частково підтримало рішення Федеральної резервної системи (ФРС), яка в середу, як і очікувалося, знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Проте ФРС також дала зрозуміти, що це може бути останнє зниження цього року.

Крім того, нафта зростала на попередній сесії завдяки неочікувано значному скороченню запасів у США:

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти впали на 6,86 млн барелів (до 416 млн барелів) за тиждень, тоді як аналітики очікували падіння лише на 211 тисяч барелів.

Незважаючи на ці фактори, обидва еталонні сорти нафти прямують до щомісячного падіння більш ніж на 3% у жовтні, що стане їхнім третім поспіль місяцем зниження.

Фокус на OPEC+

Увага інвесторів також зосереджена на майбутньому засіданні OPEC+, запланованому на 2 листопада. Очікується, що альянс оголосить про чергове збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу у грудні. Загалом, з квітня група вже наростила видобуток на понад 2,7 млн барелів на добу.