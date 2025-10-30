«Переговори Трампа та Сі: чому Україну відклали на потім»

Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити нові мита, а Китай зняв обмеження на експорт рідкоземельних металів. Це сигнал: на старті сторони погодилися хоча б на початок конструктивного діалогу. Після років конфронтації це виглядає як перше контрольоване зниження температури. Про те, чому під час перемовин не згадали про Україну написав політолог Вадим Денисенко.

Настрій сторін

Просто щоб краще зрозуміти настрій сторін, наведу два показові заголовки з російської версії «Сіньхуа»:

«Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений»

«Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа „Сделаем Америку снова великой“ — Си Цзиньпин».

Тобто — максимально позитивний, навіть емоційно підкреслений сигнал миру, що явно контрастує з риторикою останніх років. У текстах — жодної згадки ні про Тайвань, ні тим паче про Україну.

Річний мораторій — це не просто пауза. Це майданчик для довгих переговорів, які Трамп хоче завершити до виборів 4 листопада 2026 року. Сі чудово розуміє, що у Трампа є часовий ліміт — і використовуватиме це. Тому всі реальні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026-го, коли Вашингтон захоче продемонструвати виборцям «велику угоду з Китаєм».

Чому не згадували про Україну

Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. І це абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців: Україна має сформулювати власне бачення майбутніх відносин із Китаєм, щоб прискорити процес внутрішнього тиску КНР на Москву. Без нашої чіткої позиції ми залишаємося лише фактором у чужих сценаріях.

Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) — не пріоритетна тема для жодної зі сторін. Ми лише частина великої геополітичної конструкції, елемент у контексті безпеки Європи.

Після лютневої «проблеми в Овальному кабінеті» ми вже змогли стати частиною виборчої повістки США. Наступне завдання — стати (в позитивному сенсі) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики щодо Китаю — від реактивної до проактивної. Бо у світі, де США й Китай домовляються про майбутнє, байдужість — це найнебезпечніша позиція.