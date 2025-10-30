Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити нові мита, а Китай зняв обмеження на експорт рідкоземельних металів. Це сигнал: на старті сторони погодилися хоча б на початок конструктивного діалогу. Після років конфронтації це виглядає як перше контрольоване зниження температури. Про те, чому під час перемовин не згадали про Україну написав політолог Вадим Денисенко.
Переговори Трампа та Сі: чому Україну відклали на потім
Настрій сторін
Просто щоб краще зрозуміти настрій сторін, наведу два показові заголовки з російської версії «Сіньхуа»:
- «Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений»
- «Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа „Сделаем Америку снова великой“ — Си Цзиньпин».
Тобто — максимально позитивний, навіть емоційно підкреслений сигнал миру, що явно контрастує з риторикою останніх років. У текстах — жодної згадки ні про Тайвань, ні тим паче про Україну.
Річний мораторій — це не просто пауза. Це майданчик для довгих переговорів, які Трамп хоче завершити до виборів 4 листопада 2026 року. Сі чудово розуміє, що у Трампа є часовий ліміт — і використовуватиме це. Тому всі реальні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026-го, коли Вашингтон захоче продемонструвати виборцям «велику угоду з Китаєм».
Чому не згадували про Україну
Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. І це абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців: Україна має сформулювати власне бачення майбутніх відносин із Китаєм, щоб прискорити процес внутрішнього тиску КНР на Москву. Без нашої чіткої позиції ми залишаємося лише фактором у чужих сценаріях.
Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) — не пріоритетна тема для жодної зі сторін. Ми лише частина великої геополітичної конструкції, елемент у контексті безпеки Європи.
Після лютневої «проблеми в Овальному кабінеті» ми вже змогли стати частиною виборчої повістки США. Наступне завдання — стати (в позитивному сенсі) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики щодо Китаю — від реактивної до проактивної. Бо у світі, де США й Китай домовляються про майбутнє, байдужість — це найнебезпечніша позиція.
Бо треба прийняти вже нарешті реальність, великим гравцям начхати на Україну і на українців, це факт, незалежно від того це подобається комусь чи ні. У всіх крупних гравців, а це: штати, ЄС та Китай — свої плани і проблеми, а Україна для них як кістка в горлі, на нас треба вічно виділяти гроші і вони знають, що ми (чиновники) самі в себе крадемо гроші, знають про корупцію, знають, що якби не крали, то ситуація на полі бою була б кращою, вони все це прекрасно знають, тут тільки найпотужніший з *** можуть «думати», що у Вашингтоні, Пекіні та Брюсселі не знають щось, в тому числі про ля бусифікасьйон)
Просто штати зараз цікавить зменшення залежності від зовнішніх постачальників, тому трумп і протискає всіх на те, що виробництва розміщували на території штатів, бо у випадку чого це націоналізовується і виготовляється надалі, плюс це робочі місця додаткові і вливання в економіку. А ще штати хочуть знизити всіма можливими способами свій зовнішній борг.
ЄС хоче озброїтися і поки використовує Україну як свій щит, щоб встигнути озброїтися, бо вони почали розуміти, що не треба на штати розраховувати.
Плюс як в штатах, так і в ЄС великі проблеми з мігрантами чорними і муслімами, і їх це не влаштовує.
Китай же хоче збільшувати експансію на ринках ЄС, це в першу чергу електрокари, але не виключно, а ще Китаю хочеться більшу домінацію юаня в сві