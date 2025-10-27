Головне за понеділок: США й Китай домовились, новий валютний нагляд

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав п'ятьох кандидатів на посаду голови Федеральної резервної системи.

В Японії запустили перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни

Перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни, був запущений у Японії в понеділок, що є невеликим, але значним кроком у країні, де багато споживачів досі віддають перевагу традиційним засобам оплати, таким як готівка та кредитні картки.