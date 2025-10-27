Головні фінансові новини за понеділок, 27 жовтня.
Головне за понеділок: США й Китай домовились, новий валютний нагляд
США та Китай готують велику торговельну угоду
Торговельні представники США та Китаю заявили про досягнення згоди щодо низки суперечливих питань після дводенних переговорів у Малайзії. Це відкриває шлях для президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна до фіналізації угоди, яка може значно знизити торговельну напруженість між двома найбільшими економіками світу.
Податкова та НБУ впроваджують новий підхід у комунікації з банками щодо валютного нагляду
Державна податкова служба спільно з Нацбанком впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб'єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Китай придумав, як за допомогою юаня змусити світ відмовитись від долара
Китай використовує своє становище найбільшого у світі кредитора, щоб розширити використання юаня, пропонуючи закордонним позичальникам можливість отримати вигоду з економічно низьких процентних ставок у себе на батьківщині, відмовившись від долара.
Мінфін США назвав фінальних кандидатів на посаду голови ФРС
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав п'ятьох кандидатів на посаду голови Федеральної резервної системи.
В Японії запустили перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни
Перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни, був запущений у Японії в понеділок, що є невеликим, але значним кроком у країні, де багато споживачів досі віддають перевагу традиційним засобам оплати, таким як готівка та кредитні картки.
Коментарі