В Японії запустили перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни

Перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни, був запущений у Японії в понеділок, що є невеликим, але значним кроком у країні, де багато споживачів досі віддають перевагу традиційним засобам оплати, таким як готівка та кредитні картки . Про це пише Reuters.

Деталі

Японський стартап JPYC розпочав випуск стейблкоїнів, також відомих як JPYC, які повністю конвертовані в єну та забезпечені внутрішніми заощадженнями та японськими державними облігаціями (JGB).

Компанія має на меті випустити JPYC на суму 10 трильйонів єн (66 мільярдів доларів) протягом трьох років та забезпечити широке використання цифрових активів за кордоном.

Спочатку вона не планує стягувати комісію за транзакції для заохочення їх використання, а натомість прагне заробляти гроші на відсотках за володіннями JGB.

«Ми сподіваємося стимулювати інновації, надаючи стартапам доступ до низьких комісій за транзакції та розрахунки», — сказав генеральний директор Норітака Окабе на брифінгу для преси.

«Підвищення глобальної сумісності також піде на користь нам, тому ми відкриті для об'єднання капіталу», — додав він.

Стейблкоїни на основі блокчейну зазвичай прив'язані до фіатної валюти та пропонують швидші та дешевші транзакції.

За даними Банку міжнародних розрахунків, завдяки сильній підтримці президента США Дональда Трампа, стейблкоїни, прив'язані до долара США, різко зросли і тепер становлять понад 99% світової пропозиції стейблкоїнів.

Інтерес до стейблкоїнів також набирає обертів у всьому світі, і три японські мегабанки спільно випускатимуть стейблкоїни, повідомляла цього місяця щоденна газета Nikkei.