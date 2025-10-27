США та Китай готують велику торговельну угоду

Торговельні представники США та Китаю заявили про досягнення згоди щодо низки суперечливих питань після дводенних переговорів у Малайзії. Це відкриває шлях для президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна до фіналізації угоди, яка може значно знизити торговельну напруженість між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Попередній консенсус знайдено

Після завершення переговорів у неділю китайський чиновник повідомив, що сторони досягли попереднього консенсусу з таких питань, як експортний контроль, боротьба з фентанілом та портові збори для суден.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив прогрес. В інтерв'ю CBS News він заявив, що погроза Трампа ввести 100% мита на китайські товари фактично знята з порядку денного. Він також висловив очікування, що Китай здійснить значні закупівлі американських соєвих бобів та погодиться на відтермінування запровадження жорсткого контролю над експортом рідкісноземельних металів. Водночас Бессент зазначив, що США не змінюватимуть свої експортні обмеження щодо Китаю.

Широкий порядок денний

За словами Бессента, очікувана угода між Трампом і Сі може бути досить широкою:

Продовження «митного перемир'я».

Вирішення розбіжностей щодо продажу TikTok.

Збереження потоків рідкісноземельних магнітів, необхідних для виробництва передової продукції — від напівпровідників до реактивних двигунів.

Обговорення глобального мирного плану (раніше Трамп заявляв, що сподівається залучити Сі до врегулювання війни Росії в Україні).

Ці позитивні сигнали різко контрастують із напруженістю останніх тижнів, коли оголошення Пекіном нових експортних обмежень та відповідна погроза Трампа про нищівні мита загрожували повернути торговельну війну в активну фазу.

Реакція ринків та очікування лідерів

Ознаки можливої угоди позитивно вплинули на ринки. Валюти, чутливі до ризику, такі як австралійський та новозеландський долари, зміцнилися щодо долара США. «Безпечні гавані», як-от швейцарський франк та японська єна, дещо знизилися. Біткоїн продовжив зростання четвертий день поспіль.

Попри оптимізм, ринки уважно стежитимуть за деталями остаточної угоди після майже року непередбачуваних змін у торговельній політиці.

Китайський торговий представник Лі Ченгган зазначив, що досягнуто консенсусу щодо фентанілу. Це може означати, що США скасують або зменшать 20% мито, запроваджене для тиску на Пекін з метою зупинити потік хімічних прекурсорів для виробництва цього наркотику. Він також повідомив, що сторони врегулюють питання з портовими зборами, які адміністрація Трампа запровадила для китайських суден, що викликало дзеркальні заходи з боку Пекіна.