Китай придумав, як за допомогою юаня змусити світ відмовитись від долара

Китай використовує своє становище найбільшого у світі кредитора, щоб розширити використання юаня, пропонуючи закордонним позичальникам можливість отримати вигоду з економічно низьких процентних ставок у себе на батьківщині, відмовившись від долара , пише Bloomberg.

Деталі

Ефіопія стала цього тижня останньою країною, яка спробувала конвертувати хоча б частину боргу Китаю $5,38 млрд у кредити, номіновані в юанях. Дедалі більше держав також використовують дешевше китайське фінансування через облігації.

Однак ця стратегія дорого обходиться Китаю, змушуючи його зазнавати певних втрат, оскільки внутрішні ставки значно нижчі за доларові. Кенія заявила, що скоротила річні витрати на обслуговування боргу на $215 млн, конвертувавши свої китайські залізничні кредити з доларів на початку цього місяця.

«Якщо позичальники платять менше, то і кредитор отримує менше», — сказав Майкл Петтіс, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ.

«Вигода для Китаю в обмін на менші доходи полягає в тому, що юань стає більш поширеною міжнародною валютою».

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, такий підхід спрощує для позичальників оплату китайських товарів у юанях, підвищуючи роль валюти у торгових розрахунках та фінансуванні.

За словами одного з них, той самий принцип може застосовуватись до нових кредитів, що надаються країнам за межами Африки.

Для Китаю цей компроміс вигідний тим, що він глибше інтегрує юань у міжнародну торгівлю та платежі, послаблюючи фінансову перевагу США в період, коли дві найбільші економіки світу перебувають у стані протистояння. Це також зміцнює вплив в Африці, континенті, який став значно більшим ринком для китайського експорту після підвищення американських мит Дональдом Трампом.

Якщо залишити осторонь геополітичні розрахунки, ширша глобальна присутність юаня стала можливою, оскільки постійний дефляційний тиск у Китаї та уповільнення економіки вимагають проведення м'якої грошово-кредитної політики у відповідь.

Різниця у відсоткових ставках між США та Китаєм дозволяє позичальникам зафіксувати вигідну вартість капіталу, у той час, як багато світових інвесторів прагнуть диверсифікувати вкладення та піти від долара після непередбачуваної політики Трампа всередині країни та за кордоном.

За даними Bloomberg, станом на жовтень цього року уряди, банки та міжнародні організації випустили 68 млрд юанів ($9,5 млрд) боргових зобов'язань і позик, що вдвічі перевищує загальний обсяг за весь 2024 рік.

«Китай намагається створити екосистему для юаня з великою кількістю сценаріїв його використання», — вважає Дін Шуан, головний економіст з Великого Китаю та Північної Азії в Standard Chartered Plc. Це включає заохочення інших країн використовувати цю валюту в двосторонній торгівлі та інвестувати у фінансові продукти, номіновані в юанях.