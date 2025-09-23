Половина покупців авто в Україні вибрали електрокар: які проблеми на них чекають

Українці масово пересідають на електрокари. За підсумками серпня, вперше в історії вітчизняного авторинку частка їх продажу досягла близько 50% від загального обсягу реалізації легкових машин. Частка електромобілів в автопарку вже становить 28%, хоч ще декілька місяців тому не перевищувала і чверті. «Мінфін» розбирався у нюансах «електрифікації» українського авторинку.

За прогнозами експертів, за підсумками вересня, показники можуть зрости ще більше, оскільки до України активно везуть електромобілі з Китаю, США та Європи.

«У цей бізнес зараз інвестують не лише автосалони та „сірі“ дилери, а й непрофільний бізнес — починаючи від приватних підприємців та закінчуючи агрокомпаніями. На середньостатистичному електромобілі реально заробити від тисячі доларів чистого прибутку, що приваблює дедалі більше бажаючих „підняти“ легкі гроші», — каже голова компанії Autoconsulting Олег Омельницький.

Такий ажіотаж стає проблемою для ринку.

«Інфраструктура помітно відстає від темпів поповнення автопарку. Назріває дефіцит зарядних станцій. Якщо раніше на одну колонку у нас припадало близько п'яти електромобілів, і це вже було більше, ніж, наприклад, у Європі, то зараз цей показник зріс до семи авто.

У результаті зростає вартість «швидкої» зарядки. Крім того, вже є складнощі із сервісом — далеко не всі дилери мають склади запчастин та кваліфікований персонал", — каже Омельницький.

Чому злетіли продажі

На думку Омельницького, цієї осені пропозиція у сегменті електромобілів вийде на пікові показники.

Вже, за підсумками серпня, в Україні продали загалом 11,5 тис. транспортних засобів на електротязі (сюди входять як легкові авто, так і мототехніка, вантажівки, автобуси), що на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5%, ніж за аналогічний період минулого року. Таку інформацію надав «Мінфіну» голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

На його думку, вже у вересні, за підсумками 9 місяців 2025 року, продажі електротехніки перевищать показники всього 2024 року — для України це історичний рекорд.

Причина ажіотажу лежить на поверхні — з 1 січня 2026 закінчуються пільги на імпорт електрокарів. Нагадаємо: зараз такі авто можна постачати без сплати ПДВ та ввізного мита (що загалом становить 30% від вартості транспортного засобу), стягується лише невеликий акциз, що становить декілька сотень євро (конкретна сума залежить від потужності акумуляторної батареї). Тому очікується, що вже незабаром електрокари можуть суттєво подорожчати. І це зараз активно підхльостує на них попит.

Ще один чинник, що сприяє популяризації електрокарів, — можливість заощаджувати на паливі. Особливо велика економія для мешканців приватного сектору, які можуть встановити зарядку вдома та заряджати авто за тарифом на електроенергію для населення (4,32 гривні за кіловат вдень, та 2,16 гривні — вночі).

Повний заряд батареї, наприклад, Nissan Leaf із акумулятором на 40 кіловат-годин коштуватиме лише 86,4 — 172,8 гривень. Така батарея забезпечує пробіг на рівні 240−270 км. Для порівняння: аналогічна відстань на бензиновому авто за середньої витрати 8 літрів на сто кілометрів вимагатиме 19,2 — 22,3 літрів палива, вартість якого становитиме близько 1 127 — 1 309 гривень.

Дозволяє заощаджувати (щоправда, не так суттєво) навіть зарядка на спеціалізованих АЗС, де за кіловат потрібно платити до 14−18 гривень (за умови «швидкої» зарядки).

Крім того, самі електромобілі коштують дешевше, ніж машини з ДВЗ. Так, уживаний Nissan Leaf або Fiat 500e можна купити за $7−8 тис., а новий Citroen Ami коштує близько $8,5 тис. Авто аналогічного класу та стану з двигуном внутрішнього згоряння обійдеться приблизно на 20−30% дорожче.

«Китайці» рулять

За даними Інституту досліджень авторинку, структура сегмента електротранспорту, за підсумками минулого місяця, виглядала так:

52,1%, або близько 6 тисяч штук — свіжопригнані вживані електромобілі. За місяць імпорт зріс на 10%.

30,8%, або трохи більше 3,5 тисяч штук — внутрішні перепродажі. Порівнюючи з липнем, цей показник збільшився на 12,5%.

17%, або 1 966 штук — нові авто. Порівнюючи з попереднім місяцем, постачання нових електрокарів зросло на 21,2%, а за останній рік — на рекордні 62,6%.

Як бачимо, найбільшу частку займає «свіжий» імпорт — переважно з Китаю та США.

«У Китаї, окрім своїх марок, збирають багато моделей міжнародних брендів (Volkswagen, Audi та ін). У країні діє програма субсидування покупців електрокарів, що дозволило налагодити схему з постачання нових авто або техніки з мінімальним пробігом за хорошими цінами», — пояснює Омельницький.

За словами Бучацького, за підсумками серпня, загальний парк електромобілів в Україні становив 185 тисяч авто, із них легковиків — 181 тисяча.

Найбільше — автомобілів Tesla (20%), на другому місці — Nissan (18,9%), до топ-3 потрапили також автомобілі Volkswagen (12,5%).

Рейтинг нових та вживаних електрокарів відрізняється. Так, у топ-списку нових машин — BYD (за місяць продано 805 авто), Honda (310 штук), Volkswagen (248 авто).

«Якщо раніше список електрокарів, що найбільше продаються, обмежувався декількома відомими марками, то зараз покупці активно придивляються до нових брендів», — каже Бучацький. Окрім китайських BYD, в Україні добре продаються автомобілі преміального сегменту з Піднебесної Zeekr (відразу дві моделі — Zeekr 7X і Zeekr — у серпні потрапили до топ-10)", — зазначає Бучацький. Перелік китайських автомарок на українському ринку постійно розширюється. Зокрема, влітку на нього офіційно вийшов ще один преміальний автобренд із Піднебесної — AVATR.

Щодо вживаних електрокарів, то на першому місці за популярністю — Tesla (у серпні їх поставили 1 790 штук), на другому Nissan (621 штука), на третьому — Kia (9 549 штук).

У сегменті внутрішніх перепродажів лідирують Tesla (952 авто), Nissan (592 авто) та Volkswagen (423 авто).

Не вистачає зарядок та сервісу

Швидка «електрифікація» авторинку вже незабаром може спровокувати чимало проблем як для водіїв, так і для бізнесу. Омельницький каже, що розвиток електроінфраструктури не встигає за поповнення автопарками електрокарами. Йдеться насамперед про зарядні станції.

За підрахунками Yasno, в Україні налічується близько 5 тисяч зарядних станцій, sз яких «швидких» — 20−25%. Найбільше зарядок сконцентровано у Києві та передмісті, а також у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Водночас, за словами власника електрозарядних станцій Flash Дениса Косого, працюючих станцій на сьогодні близько 4 тисяч, із яких 1 200 — належать мережі EVA Chargers, 800 — Ionity Ukraine, приблизно по 300 — Toka, Go To-U і т.д.

Кількість зарядних станцій поступово збільшується, але темпи суттєво відстають від динаміки приросту числа електрокарів. Спеціалізовані компанії нарікають на дорожнечу розширення, зазначаючи, що у багатьох країнах Європи розвиток заправних мереж підтримує держава, чого в Україні поки що немає.

У результаті, за оцінками Омельницького, якщо раніше на середньостатистичну зарядку в Україні припадало близько 5 електрокарів (що за мірками ЄС уже багато), то зараз — до 7.

За даними Інституту досліджень авторинку, середня вартість кіловат-години на спеціалізованих зарядних станціях у вересні становила 15,27−17,77 гривень. Один із операторів цього місяця підвищив розцінки на гривню, але є й ті, хто, навпаки, знизив тариф. Але з 1 вересня цього року було підвищено цінники на розподіл електроенергії для споживачів 1 та 2 класу напруги (куди потрапляють і заправки). Тому, як зміниться вартість кіловат-години надалі — питання відкрите.

Бучацький наводить такі розрахунки: «повільна» зарядка на 20 кіловат-годин (яких достатньо, щоб проїхати 100 кілометрів) коштує приблизно 305 гривень, «швидка» — 355 гривень, а 10 літрів бензину А-95, яких вистачить на ті ж 100 кілометрів, — до 590 гривень (на деяких АЗС можна вкластися у 575−580 гривень).

Тобто навіть зарядка поза домом, де можна платити за електроенергію за тарифами для населення, залишається вигідною, порівнюючи з придбанням того ж бензину.

Але брак зарядних станцій нівелює цю перевагу, оскільки загрожує або втратою часу (якщо доводиться заряджати авто на «повільних» станціях, або чекати в черзі), або ж унеможливлює поїздки певними маршрутами (наприклад, трасами, де зарядок для електрокарів взагалі немає).

Ще одна проблема — сервіс. «Навіть більшість нових електрокарів, не кажучи вже про уживані, продають „сірі“ дилери. Багато хто пропонує гарантію на нові машини на рік, але при цьому домовляються про сервіс з невеликими СТО або гаражами, де мало майстрів із навичками роботи з електромобілями. Крім того, такі дилери не вкладаю кошти у склади запчастин, що затягує терміни ремонту. Офіційні дилери розвивають сервісний напрямок, але їхня частка на ринку є невеликою», — констатує Омельницький.

Така ситуація вже в найближчому майбутньому може спровокувати колапс на ринку електромобілів, коли техніка в буквальному сенсі стане «тягарем» для водіїв — авто, начебто, є, але особливої свободи пересування воно не забезпечує. Якщо це станеться, може різко збільшиться ринок внутрішніх перепродажів — люди намагатимуться «скинути» електрокари та купити замість них «звичайні» автомобілі.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін говорить про ще один нюанс масової «електрифікації» авторинку — на АЗС падають проливи палива, що підвищує собівартість середньостатистичного літра бензину або дизеля. Якщо зараз витрати на зарплати, оренду, податки тощо складають приблизно 4 гривні на літр палива, то в міру зменшення проливів можуть досягти і 8 гривень, що автоматично означає підвищення роздрібних цінників на стелах АЗС.