У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%, повідомляє Укравтопром.
4 червня 2026, 12:41
Електрокари втратили позиції: які авто купували українці у травні
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Найпопулярніші моделі
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%.
- Частка гібридних авто збільшилась з 27,1% до 30,8%.
- Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у трав. 2025р.
- З 18,4% до 8,5% впала частка електромобілів.
- На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Хто в лідерах
- Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Електро — BYD Sea Lion 06EV;
- Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
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Джерело: Мінфін
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