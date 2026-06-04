Електрокари втратили позиції: які авто купували українці у травні

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%, повідомляє Укравтопром.

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Найпопулярніші моделі

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%.

Частка гібридних авто збільшилась з 27,1% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у трав. 2025р.

З 18,4% до 8,5% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Хто в лідерах

Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;

Гібридні — TOYOTA RAV-4;

Дизельні — RENAULT Duster;

Електро — BYD Sea Lion 06EV;

Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.

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