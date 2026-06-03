Rolls-Royce оновив електричне купе Spectre: збільшено запас ходу та потужність (фото)

Британський виробник люксових автомобілів Rolls-Royce представив оновлену версію свого першого повністю електричного купе — Spectre Series II. Рестайлінг приніс моделі суттєві технічні покращення, зокрема збільшення автономності та продуктивності силової установки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Технічні характеристики

Завдяки модернізації інженерних систем запас ходу електромобіля зріс на 18% і тепер становить до 628−630 км за циклом WLTP. Автомобіль оснащено акумуляторною батареєю ємністю 112 кВт·год, а час її заряджання вдалося скоротити на 14%.

Повнорозмірне купе зберегло колишні габарити: довжина становить 5490 мм, ширина — 2144 мм, висота — 1585 мм при колісній базі 3210 мм.

Електромобіль виходить на ринок у двох виконаннях:

Базова версія: Потужність силової установки збільшено до 600 к.с., а максимальний крутний момент у звичайному режимі становить 1015 Нм.

Модифікація Black Badge Spectre Series II: Стала найпотужнішим серійним автомобілем в історії бренду. Вона видає 680 к.с. (500 кВт) в режимі Infinity Mode, а крутний момент у спеціальному режимі Spirited Mode досягає 1100 Нм.

Зміни в інтер'єрі та екстер'єрі

У салоні Spectre Series II з'явилися нові варіанти фірмового оздоблення Bespoke, зокрема текстиль Duality Twill на основі бамбукових волокон та особливий тип шкіряної оббивки Placed Perforation.

Передню панель доповнили новим годинником у стилі авіаційних приладів, поміщеним у спеціальну вітрину (Clock Cabinet). Для версії Black Badge також запропонували ексклюзивне темне зовнішнє оздоблення елементів кузова під назвою Iced Black.

Ціна

За даними Укравтопром, ціна базового Rolls-Royce Spectre Series II стартує від $42 000, а версія Black Badge від $490 000.

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