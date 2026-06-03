Rolls-Royce оновив електричне купе Spectre: збільшено запас ходу та потужність (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2026, 16:33

Rolls-Royce оновив електричне купе Spectre: збільшено запас ходу та потужність (фото)

Британський виробник люксових автомобілів Rolls-Royce представив оновлену версію свого першого повністю електричного купе — Spectre Series II. Рестайлінг приніс моделі суттєві технічні покращення, зокрема збільшення автономності та продуктивності силової установки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Rolls-Royce оновив електричне купе Spectre: збільшено запас ходу та потужність (фото)
Фото: Rolls-Royce Spectre Series II

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Технічні характеристики

Завдяки модернізації інженерних систем запас ходу електромобіля зріс на 18% і тепер становить до 628−630 км за циклом WLTP. Автомобіль оснащено акумуляторною батареєю ємністю 112 кВт·год, а час її заряджання вдалося скоротити на 14%.

Повнорозмірне купе зберегло колишні габарити: довжина становить 5490 мм, ширина — 2144 мм, висота — 1585 мм при колісній базі 3210 мм.

Електромобіль виходить на ринок у двох виконаннях:

  • Базова версія: Потужність силової установки збільшено до 600 к.с., а максимальний крутний момент у звичайному режимі становить 1015 Нм.
  • Модифікація Black Badge Spectre Series II: Стала найпотужнішим серійним автомобілем в історії бренду. Вона видає 680 к.с. (500 кВт) в режимі Infinity Mode, а крутний момент у спеціальному режимі Spirited Mode досягає 1100 Нм.

Зміни в інтер'єрі та екстер'єрі

У салоні Spectre Series II з'явилися нові варіанти фірмового оздоблення Bespoke, зокрема текстиль Duality Twill на основі бамбукових волокон та особливий тип шкіряної оббивки Placed Perforation.

Передню панель доповнили новим годинником у стилі авіаційних приладів, поміщеним у спеціальну вітрину (Clock Cabinet). Для версії Black Badge також запропонували ексклюзивне темне зовнішнє оздоблення елементів кузова під назвою Iced Black.

Ціна

За даними Укравтопром, ціна базового Rolls-Royce Spectre Series II стартує від $42 000, а версія Black Badge від $490 000.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами