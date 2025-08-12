Mercedes не пропонувати: які авто та як зараз вигідно купувати

В Україні зростають продажі автомобілів — і нових, і вживаних. Причому покупців не зупиняє навіть подорожчання багатьох моделей у салонах через зростання курсу євро. Така тенденція дозволила авторинку чи не вперше з початку року вийти у плюс. І, зважаючи на все, це лише початок «великого розгону».

Наступними місяцями експерти пророкують ринку ще більше зростання. Однією з причин ажіотажу є активний імпорт до України електрокарів. Причому багато дилерів завозять їх «про запас», готуючись до скасування «нульового розмитнення» таких іномарок із 1 січня 2026 року.

«Електрички» так активно набирають обертів, що змогли потіснити авто з ДВЗ не лише у своєму, а й у вищих класах. Наприклад, забирають частку преміальних машин. Втім, останні втрачають популярність ще й через нові «націнки» та перекриття старих схем.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку, і які авто зараз вигідно купувати.

Вперше з початку року продажі нових машин вийшли у плюс: що врятувало статистику

У липні було реалізовано близько 6,7 тисяч нових авто, що на 8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року, — такі дані наводить компанія Autoconsulting. При цьому там зазначають, що результати липневих продажів могли б бути ще кращими. Але через складнощі з реєстрацією машин останні декілька днів минулого місяця частина з них потрапить уже до серпневої статистики.

«Ударний» липень витягнув показники українського авторинку за 7 місяців 2025 року. Як розповів «Мінфіну» керівник Autoconsulting Олег Омельницький, вперше з початку року продажі нових машин вийшли у плюс — збільшилися майже на 1%, хоча до цього з місяця на місяць стабільно фіксувався мінус.

Цікаво, що реалізація нових іномарок зростає, навіть попри їхнє здорожчання у гривні. Зростання курсу євро вже позначилося на цінниках у салонах. «Продавці переписали прайси, відповідно до поточного курсу, стоків на ринку не залишилося, тому більшість нових авто продається вже за підвищеними цінами», — каже Омельницький.

Він пояснює збільшення продажу нових авто декількома чинниками.

Перший — активне скуповування українцями електрокарів. За словами Омельницького, їхня частка вже досягла 25% від загальних продажів. І, найімовірніше, і надалі збільшуватиметься.

«Мінфін» вже писав про причини ажіотажу в сегменті електромобілів. Із 1 січня 2026 року закінчується дія пільг на ввезення таких авто. Наразі на них немає ані ПДВ, ані ввізного мита, є лише невеликий акциз, прив'язаний до потужності акумулятора. У Раді вже зареєстровано законопроєкти, які передбачають продовження преференцій. Але шанси на їхнє прийняття мізерні: на «нульовому розмитненні» електрокарів бюджет втрачає мільярди.

При цьому, як розповів Омельицький, у сегменті нових електрокарів найактивніше зростають продажі у «сірих» дилерів. «Йдеться насамперед про авто з Китаю, які дуже цікаві за цінами. Наприклад, новий електрокар Honda M-NV реально купити всього за 15 тисяч доларів», — каже Омельницький.

Річ у тім, що у Піднебесній діє державна програма субсидій для покупців авто на електротязі. Заповзятливі китайці масово скуповують машини, отримують компенсації, а потім продають авто посередникам вже за зниженими цінами і практично без пробігу. Посередники формують товарні партії електрокарів та надсилають їх іноземним оптовим покупцям, у тому числі до українських салонів.

Друга причина буму на авторинку, за словами Омельницького, — великі закупівлі держкомпаній, які, попри війну, знаходять кошти на оновлення автопарків.

Третя причина — активізація автокредитування. Дедалі більше салонів пропонують клієнтам розстрочки під знижені відсотки. І хоча, як показує практика, у більшості кредитів «зашито» багато прихованих платежів і вони все ще залишаються недешевими, армія охочих їх оформити зростає.

Зростає і ринок вживаних автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, на внутрішньому ринку в липні було зареєстровано 75 тисяч купівлі-продажу авто, що на 4,4% більше, ніж за підсумками червня.

Щодо «свіжопригнаних» іномарок, то в липні їх завезли 22,2 тисячі, що на 8,1% більше, ніж у червні, і на 9,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Салони готуються максимально заробити

Продажі вживаних авто зростають головним чином на хвилі збільшення зарплат у частини українців (зокрема, військових). Крім того, сформувався своєрідний відкладений попит. «Люди розуміють, що придбання автомобіля, навіть недорогого і старого, — це насамперед забезпечення свободи пересування, яка в умовах воєнного часу дорого коштує», — каже керівник Досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Втім, загальну позитивну динаміку в сегменті вживаних автомобілів, як і на «новому» ринку, підштовхує ажіотажний попит на електромобілі.

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні до України завезли понад 5 тисяч вживаних електрокарів, плюс понад три тисячі було реалізовано на внутрішньому ринку вторинних перепродажів. Це на 9,4−9,7% більше, ніж у червні 2025 року, і на 38% перевищує аналогічні показники минулого року.

«І чим ближчою є дата закінчення дії пільг на ввезення електромобілів, тим більше рекордів у цьому сегменті ми ще побачимо, і тим кращими будуть загальні показники авторинку», — каже Омельницький.

Зазначимо, що далеко не всі електрокари, які зараз завозяться до України, відразу знаходять свого нового власника. Як розповіли «Мінфіну» у компаніях-дистриб'юторах, дуже багато «електричок» зараз завозиться «про запас».

Таким чином продавці хочуть сформувати стоки, якими можна буде торгувати вже після скасування пільг на розмитнення електромобілів. Очікується, що на той момент цінники на них зростуть, що дозволить салонам максимально заробити. Як зазначає Омельницький, на початок 2026 року очікується формування запасу електрокарів, якого буде достатньо приблизно на 6 місяців продажу.

«Китайці» потіснили «німців»

За словами Олега Омельницького, минулого місяця було зафіксовано відразу декілька цікавих тенденцій для українського авторинку.

Перша — активні перестановки у списку лідерів продажу, який донедавна залишався відносно стабільним.

Минулого місяця на другому місці у топ-3 вперше опинився китайський автомобільний бренд BYD, який витіснив із цієї позиції Volkswagen. Якщо в червні в Україні було продано близько 450 нових авто цієї марки, то в липні — вже понад 750, що дозволило бренду зайняти 11,23% сегменту нових іномарок.

Є декілька причин такого стрибка. Це як прийнятні цінники на тлі цілком пристойної якості, і активний маркетинг. «Китайці», зокрема, BYD, зміцнюють свої позиції не лише на українському, а й на європейському ринку.

«Потужно розганяється також Honda, яка вже наздогнала Volkswagen, а невдовзі може й обійти його», — каже Омельницький.

При цьому, за його словами, останнім часом добряче здав позиції ще один представник німецького автопрому — Mercedes. У липні у вітчизняних салонах було продано лише 130 авто цієї марки, а її ринкова частка не дотягує навіть до 2%.

Друга важлива тенденція на авторинку — обвал у сегменті преміальних автомобілів. Хоча з початку війни продажі люксових авто в Україні несподівано пішли вгору і в окремі періоди на їхню частку припадало до 25% усіх автопродажів.

«Ще на початку цього року машини преміального сегмента — Audi, BMW, Lexus, Volvo, Renge Rover тощо — займали 21,2% ринку нових авто, а у березні — і зовсім 22%. Але, за підсумками липня, їхня частка впала до 15,8%», — констатує Омельницький.

Наприклад, BMW у липні було продано всього 265 штук, що дозволило цій марці зайняти 8 позицію у топ-10. Хоча були місяці, коли вона входила у топ-5 і навіть топ-3.

На дев'ятій позиції у топ-10 — Audi, продавцям якої вдалося реалізувати в липні 261 авто. Інші представники преміального сегменту можуть похвалитися продажами трохи більше сотні авто, і це в кращому разі.

За словами Омельницького, ажіотаж у сегменті преміумавто закінчився з декількох причин.

«По-перше, багато компаній закінчили стокові запаси ще 2022 року виробництва, які дозволяли пропонувати хороші «акційні» ціни. А бажаючих купувати елітні машини за новими цінниками не так багато.

По-друге, «цільова аудиторія» преміальних авто з ДВЗ та електрокарів в Україні виявилася однією і тією ж. «У це складно повірити, але багато українців, які придивляються до преміальних авто, у результаті вибрали недорогі електрокари з Китаю», — зазначив Омельницький.

Зазначимо, що попит на електрокари в Україні є дещо специфічним. Такі авто найчастіше купують мешканці приватних будинків, які отримують можливість, встановивши недорогий порт, заряджати авто електроенергією за тарифами для населення (4,32 гривні за кіловат, що у декілька разів дешевше, ніж на спеціалізованих заправках). Багато хто пішов ще далі — залишає «електрички» на зарядку за нічним тарифом, який ще нижче (трохи більше 2 гривень за кіловат).

Тому саме заможні українці, які мають власні приватні будинки, найактивныше пересідають на електрокари. Цим пояснюється, наприклад, різкий підйом китайської преміальної марки Zeekr, яка увійшла до топ-10 автомобілів, що найбільше продаються, хоча тільки нещодавно з'явилася на нашому ринку.

«Зростання частки електромобілів (95% яких пригнано з Китаю) обернено пропорційне частці преміальних авто. Тобто, якщо „електрички“ зросли з 15% у січні до 25% у липні, то преміальні авто, навпаки, впали з 21,2% у січні до 15,8% у липні», — підрахував Омельницький.

Ще одна причина, через яку просіли продажі преміальних авто, — фактично повне перекриття схем із постачання таких машин до рф і білорусі. З початку війни, після того, як країні-агресору перекрили доступ до елітних машин, тамтешні покупці намагалися отримати авто мрії через несумлінних українських посередників. Але імпортери почали відслідковувати «підозрілих» покупців, і в результаті змогли перекрити потік, нехай і на шкоду власним продажам.

Що відбувається з цінами

Оскільки стокових партій нових авто на ринку вже практично немає, салони змушені переписувати цінники слідом за оновленням валютного курсу. Це спричинило серйозне подорожчання нових європейських авто. З цієї ж причини подорожчав і пригін вживаних авто з Європи.

Наприклад, якщо на початку червня Mini Cooper 2020 року випуску за 10 тисяч євро з Німеччини в гривні коштував 475 тисяч, то на початку липня — вже близько 495 тисяч. Якщо врахувати, що і розмитнення рахують у прив'язці до євро (а це загалом близько 30% вартості авто), різниця в ціні виявилася досить помітною. Як розповів «Мінфіну» киянин Віталій, який займається пригоном авто, деякі клієнти терміново скасували раніше зроблені замовлення та вирішили почекати до осені.

Водночас на внутрішньому ринку цінова ситуація зараз на користь покупця. Оскільки обсяги пригону вживаних іномарок зростають, пропозиція авто в рази перевищує попит.

«Продати машину зараз не так просто — конкуренція дуже висока, на одного покупця — 4−5 продавців. Процес продажу розтягується на місяці, а щоб його прискорити, доводиться поступатися ціною», — каже Віталій. За його словами, під конкретного покупця продавці готові поступатися до 10% від цінника і більше.

«Тому вигідніше не замовляти пригін іномарки з Європи чи США, а купувати її на внутрішньому ринку. Це може бути дешевше на 15% і навіть більше», — каже Віталій.