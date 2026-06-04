У четвер, 4 червня, на українських АЗС змінилися ціни на пальне: дизельне пальне та преміальний бензин А-95 подешевшали, тоді як бензин А-92 додав подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
4 червня 2026, 15:09
Ціни на пальне 4 червня: бензин А-95 та дизель подешевшали, А-92 подорожчав
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Ціни на пальне
Середні ціни станом на 4 червня:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 41 копійку до 79,36 грн/л;
- Бензин А-95 знизився в ціні на 5 копійок до 75,82 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 3 копійки до 69,72 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 3 копійки до 85,39 грн/л;
- Автомобільний газ знизився в ціні на 2 копійки до 46,39 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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