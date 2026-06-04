Ціни на пальне 4 червня: бензин А-95 та дизель подешевшали, А-92 подорожчав

У четвер, 4 червня, на українських АЗС змінилися ціни на пальне: дизельне пальне та преміальний бензин А-95 подешевшали, тоді як бензин А-92 додав подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».