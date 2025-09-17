Автомобілісти знову переходять на газ: чи вигідно зараз встановлювати ГБО

Українські водії знову почали переводити автомобілі на газ. «Мінфін» розбирався, чи вигідно зараз встановлювати газобалонне обладнання (ГБО) на своє авто.

За даними Інституту досліджень авторинку, наприклад, у липні динаміка встановлення ГБО збільшилася, порівнюючи з попереднім місяцем, на 16,8%: було переобладнано 1 229 машин, і це тільки ті, власники яких зареєстрували перехід на газ у сервісних центрах МВС. Схожа ситуація, за словами представників спеціалізованих майстерень, спостерігалася також у серпні.

Однією з причин є зниження цін на автогаз на тлі подорожчання бензину, що робить експлуатацію авто з ГБО вигіднішою.

Але голова компанії Autoconsulting Олег Омельницький уточнює: заощадження на «газових» авто зараз вже не таке значне, як раніше. І може ще більше знизитись, якщо цінові тенденції на ринку автогазу розвернуться, і він знову почне зростати в ціні.

При цьому вартість самого газобалонного обладнання та його встановлення є досить високою. Плюс є ще й додаткові витрати та нюанси, наприклад, із кредитними авто.

«Американці» із застарілими двигунами та старі ВАЗи

Протягом останнього року попит на встановлення ГБО постійно змінювався. Наприклад, у липні 2024 року на газ переобладнали 2 113 авто, у серпні — близько 2 200. Потім інтерес до «газової» теми пішов на спад. У вересні та жовтні минулого року було зафіксовано трохи більше 1 800 нових установок ГБО, у листопаді — лише 1 200, у грудні — близько 1 000, а у січні 2025 року — всього 727.

Із лютого цього року динаміка знову почала зростати. Щомісяця майстри встановлювали ГБО приблизно на тисячу авто. А з травня 2025 року на газ переводили по 1 100 — 1 200 машин на місяць.

За даними керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, рейтинг машин, на які найчастіше встановлюють газобалонне обладнання, виглядає так:

Toyota. Компанія-виробник цих авто не поспішає модернізувати двигуни, тому багато моделей обладнані моторами без прямого упорскування та турбонадуву. Вони вважаються «простішими» для встановлення ГБО. Jeep. Найчастіше газобалонне обладнання встановлюють на моделі цієї марки із США. Як і у випадку із Toyota, на Jeep також переважають мотори без прямого упорскування. До того ж ці авто вважаються досить «ненажерливими», що змушує їх власників шукати можливість заощадити на бензині. Hyundai. Під переобладнання теж йдуть авто із «застарілими» двигунами без прямого впорскування. Nissan. Найчастіше під переобладнання йде модель Nissan Rogue. Volkswagen. На першому місці за встановленням ГБО — Volkswagen Golf. Mitsubishi, здебільшого модель Outlander. Renault, найчастіше модель Megane. Ford. Skoda. ВАЗ.

Найчастіше на газ переобладнують авто, випущені 7−14 років тому, а у випадку з ВАЗами йдеться про 25-річні машини.​

Бензин дорожчає, газ — дешевшає

Динаміка переобладнань авто на газ збігається із ціновими коливаннями на ринку автогазу. Наприклад, минулої зими цінники на нього підвищилися (на піку — до 37 гривень за літр), у березні цього року — впали приблизно на гривню за літр, у квітні — ще на 80 копійок, у травні — на 10 копійок тощо.

У липні 2025 року, коли Інститут досліджень авторинку зафіксував збільшення кількості переобладнань машин на газ, цей вид палива просів у ціні на 6 копійок за літр (до 34,45 гривень). Водночас на 19 копійок подорожчав бензин А-95 (до 56,07 гривень за літр). Тобто збільшився розрив вартості автогазу і бензину, що зробило експлуатацію авто з ГБО вигіднішою (машини з газобалонним обладнанням дозволяють їздити як на бензині, так і на газі).

Станом на 5 вересня, за даними консалтингової компанії «А-95», вартість літра автогазу склала в роздробі 34,43 гривні за літр, тобто він ще трохи подешевшав, порівнюючи з літніми місяцями.

Для порівняння: цінник на бензин, навпаки, зріс. Якщо у липні літр бензину А-95 продавали за 56,07 гривень, то зараз — за 58,79 гривень.

На опті з 3 до 5 вересня середня вартість автогазу LPG впала на 83 гривні за тонну — до 52 013 гривень.

Найближчим часом експерти очікують на подорожчання газу через закриття на ремонт Мажекяйського НПЗ у Литві, звідки до України імпортується частина обсягів LPG. Але, як каже засновник платформи Sintonec LPG Михайло Шубан, на цінниках на українських АЗС це, найімовірніше, не позначиться, оскільки на ринку зараз спостерігається профіцит автогазу.

Тому експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», очікують на подальше зростання попиту і на встановлення ГБО на автомобілі.

Скільки можна заощадити на «газовому» авто

Наскільки зараз вигідно встановлювати ГБО та якою може бути економія? Бучацький каже, що їздити на автогазі далеко не так вигідно, як ще декілька років тому, коли вартість цього палива відрізнялася від цінників на бензин вдвічі. Але економія є й досі.

Засновник групи компанія «Прайм» Дмитро Леушкін каже, що для оцінки «економності» експлуатації авто на газі застосовують усереднений коефіцієнт 1,2, оскільки витрата автогазу вища за бензин. Якщо помножити на нього вартість автогазу та порівняти із цінником на бензин, можна розрахувати приблизну економію.

Так, за ціни автогазу 34,43 гривні за літр показник складе близько 41,31 гривні. Для порівняння: літр бензину коштує 58,79 гривні. Тобто фактично власник «газового» авто заощаджує 24,26 гривень на літрі, або до 242,6 гривень на кожній сотні кілометрів, що за середнього пробігу 500 кілометрів на місяць дає 1 213 гривень.

Але ще є витрати на встановлення самого ГБО. Якщо встановлювати обладнання 2 покоління для 4-циліндрових двигунів, то доведеться заплатити приблизно 8 тис. гривень, 4 покоління — 12−26 тис. гривень, залежно від марки обладнання.

ГБО преміумкласу (є єдиним варіантом для моторів із великою кількістю циліндрів) обійдеться значно дорожче — 30−40 тис. гривень.

Додатково доведеться заплатити близько 3 тис. гривень на сертифікацію авто з ГБО плюс ще близько 900 гривень — за його перереєстрацію в сервісному центрі МВС та видачу нового техпаспорту. «Згідно з чинним законодавством, експлуатувати переобладнане авто без його перереєстрації в сервісному центрі МВС заборонено, тому це обов'язкова умова», — говорить голова компанії Autoconsulting Олег Омельницький.

З огляду на ці витрати, навіть мінімальне вкладення у переведення автомобіля на газ складе близько 12 тис. гривень. За середньої економії 1,2 тис. на місяць воно окупиться за 10 місяців, після чого піде вже «чиста» економія. Але ці розрахунки зроблені, з огляду на стабільні ціни на автогаз, чого практично майже ніколи не буває — прайси на АЗС змінюються досить часто. Тому, якщо газ дорожчатиме або подешевшає бензин, строки окупності ГБО можуть змінитися.

За словами керівника спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, головним ризиком для автомобілістів є зростаючий акциз на автогаз.

Нагадаємо: минулого року в Україні було затверджено графік поетапного підвищення цін на автомобільне паливо, зокрема, на автомобільний газ. Причому ставки на останній зростуть найбільше.

Якщо в першому півріччі 2024 року акциз на зріджений газ становив 52 євро на тисячу літрів, то з вересня минулого року — вже 148 євро, з 2025 року — 173 євро, з 2026 — 198 євро, з 2027 — 223 євро, а з 2028 — 250 євро.

Для порівняння: акциз на бензин, стартувавши з 213,5 євро на тисячу літрів на початку 2024 року, до 2028 року зросте до 359 євро, або на 145,5 євро, тоді як ставка податку для автогазу за цей період збільшиться майже вп'ятеро.

Це позначатиметься і на цінах. «Як показують розрахунки, економічна доцільність їзди на газі втрачається, якщо його вартість досягає 65% від вартості бензину. І, не виключено, що зі збільшенням акцизів, цієї планки буде досягнуто.

З огляду на таку перспективу, вкладення в ГБО окуплятимуться дедалі повільніше, а в якийсь момент взагалі втратять будь-який сенс. Крім того, експлуатація «газових» авто має низку недоліків. Наприклад, вони погано заводяться в морози, і гірше за бензинові реагують на спеку.

У сезон багато АЗС продають замість автомобільних сумішей автогазу технічну, яка не найкращим чином впливає на мотор і характеризується підвищеним споживанням палива, що робить економію дуже сумнівною", — підсумував Рябцев.