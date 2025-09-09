У серпні 2025 року український автопарк поповнився понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що свідчить про зростання попиту на 13% порівняно з липнем. Про це повідомляє Укравтопром.
9 вересня 2025, 9:04
Попит на електромобілі в Україні зростає: Найпопулярніші моделі серпня
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 7 770 од., з яких 1 888 од. були новими (+19%), а 5 882 авто — уживаними (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року зі 176 од. новими були 20 авто).
Топ-5 нових електромобілів серпня:
- BYD Song Plus EV — 358 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 206 од.
- Honda eNS1 — 202 од.
- BYD Sea Lion 07 — 154 од.
- Audi Q4 e-tron — 109 од.
Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 827 од.
- Tesla Model 3 — 651 од.
- Nissan Leaf — 562 од.
- Kia Niro EV — 367 од.
- Renault Zoe — 263 од.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
Коваленко зазначив, що, попри досвід попередніх атак та підготовку енергетиків, останні обстріли не дають приводів для оптимізму. Він нагадав, що висновки з минулорічних атак зроблені, і енергетики знають, як діяти в разі повторних ударів, але розслаблятись не варто.
Коваленко надав рекомендації, як підготуватися до можливих відключень:
Запастися пауербанками та ліхтариками або перевірити справність наявних.
Продумати сценарій на випадок тривалої відсутності електроенергії.
Підтримувати повний заряд усіх гаджетів та павербанків.
Тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.»