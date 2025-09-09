Попит на електромобілі в Україні зростає: Найпопулярніші моделі серпня

У серпні 2025 року український автопарк поповнився понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що свідчить про зростання попиту на 13% порівняно з липнем. Про це повідомляє Укравтопром.

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 7 770 од., з яких 1 888 од. були новими (+19%), а 5 882 авто — уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року зі 176 од. новими були 20 авто).

Топ-5 нових електромобілів серпня:

BYD Song Plus EV — 358 од.

Volkswagen ID.UNYX — 206 од.

Honda eNS1 — 202 од.

BYD Sea Lion 07 — 154 од.

Audi Q4 e-tron — 109 од.

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 827 од.

Tesla Model 3 — 651 од.

Nissan Leaf — 562 од.

Kia Niro EV — 367 од.

Renault Zoe — 263 од.

