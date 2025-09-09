Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 9:04

Попит на електромобілі в Україні зростає: Найпопулярніші моделі серпня

У серпні 2025 року український автопарк поповнився понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що свідчить про зростання попиту на 13% порівняно з липнем. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні 2025 року український автопарк поповнився понад 7,9 тис.
Фото: pixabay.com

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 7 770 од., з яких 1 888 од. були новими (+19%), а 5 882 авто — уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року зі 176 од. новими були 20 авто).

Топ-5 нових електромобілів серпня:

  • BYD Song Plus EV — 358 од.
  • Volkswagen ID.UNYX — 206 од.
  • Honda eNS1 — 202 од.
  • BYD Sea Lion 07 — 154 од.
  • Audi Q4 e-tron — 109 од.

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів:

  • Tesla Model Y — 827 од.
  • Tesla Model 3 — 651 од.
  • Nissan Leaf — 562 од.
  • Kia Niro EV — 367 од.
  • Renault Zoe — 263 од.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 вересня 2025, 9:51
#
І ракових захворювань скоро побільшає серед і так вже прорідженного населення.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 вересня 2025, 11:34
#
«Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь буде „тривожною для енергетиків“ і закликав українців та бізнес бути готовими до різних сценаріїв.
Коваленко зазначив, що, попри досвід попередніх атак та підготовку енергетиків, останні обстріли не дають приводів для оптимізму. Він нагадав, що висновки з минулорічних атак зроблені, і енергетики знають, як діяти в разі повторних ударів, але розслаблятись не варто.
Коваленко надав рекомендації, як підготуватися до можливих відключень:
Запастися пауербанками та ліхтариками або перевірити справність наявних.
Продумати сценарій на випадок тривалої відсутності електроенергії.
Підтримувати повний заряд усіх гаджетів та павербанків.
Тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 1 незареєстрований відвідувач.
