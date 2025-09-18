Електромобілів стає дедалі більше: чи переживуть це АЗС

Вранці я їду на роботу і рахую машини, що їдуть назустріч. Причому у мене там чітка ділянка, від певного світлофора до роботи. І рахую не просто так, а скільки електричок і загальна кількість.

Так ось на початку року у мене виходило кожна восьма електричка, а сьогодні вийшло, що вже кожна п'ята. Я не знаю офіційної статистики, але можна зробити поправку що це в місті, що в цей час матусі дітлахів до школи та садки везуть, а у них електричок більше.

Хто тепер купуватиме бензин і газ?

Але факт є факт. Зростання такими темпами скоро буде двократне. А хто бензин купуватиме? Газ? А газ особливо, це категорія саме тих хто любить економити. Із дизелем трохи легше, там комерційний сегмент основний обсяг споживає.

Загалом справи для власників АЗС так собі.

Але ніхто не закривається, навпаки всі стоять, все орендують… Маржа то велика, держрегулюванням поки не пахне. Ще можна врахувати скільки людей поїхало і скільки призвали.

Утримання АЗС — це дорогий спорт

Зарплата — 200−300 тис. на місяць по скромному

Податки -100 тис по скромному

Електроенергія -50 тис. по скромному

Оренда — 150 тис усереднено

А якщо ми говоримо за велику АЗС та ще в місті, то цифри можна сміливо і на два, і на три помножити. Так ось беремо умовно ті пів ляма і ділимо на обсяг пролитого палива щоб вийти на собівартість. І добре, якщо в 4 гривні на літр вкладетеся. А тепер уявіть, якщо обсяг пролитого палива впаде вдвічі. Що станеться із собівартістю? Мабуть вона стане 8 грн на літр і це не здивує. Причому саме так воно і буде.

Ціни вниз не підуть

Це я до того, що не варто чекати у нас зниження цін. Такими темпами у нас скоро пальне стане дорожчим, ніж у Європі… Будемо туди їздити заправлятися, правда не всіх випустять. А от якщо держрегулювання повернуть, обмежать націнку… то так, певна кількість АЗС зачиниться, але вважаючи на зниження попиту, то і тих АЗС, що залишаться буде надлишок. То хоча б ціна буде не така страшна і інфляцію не будемо прискорювати. Але цього не станеться, мабуть.