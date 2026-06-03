«Київміськбуд» планує ввести в експлуатацію шість ЖК

ПрАТ «ХК « Київміськбуд » поновило будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів, планує ввести в експлуатацію шість з них до кінця 2026 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

«Будівельники на майданчиках та працююча техніка — найкраще свідчення ефективного відновлення діяльності», — зазначив голова правління компанії Валерій Засуцький під час спільної виїзної наради керівництва «Київміськбуду» та депутатів Київської міської ради у середу.

Учасники виїзної наради під час відвідин будівельних майданчиків особливу увагу приділили організації робіт із облаштування інженерних мереж, а також виконанню будівельних та оздоблювальних робіт.

Як повідомлялось, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у березні поточного року відновив будівельні роботи на об'єктах з високим ступенем готовності.

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На даний момент поновлені роботи на 11 із 24 житлових комплексів. Влітку компанія розраховує повернутися до робіт у ЖК «Абрикосовий», восени — у ЖК «Академ Парк», а наразі триває підготовка до відновлення будівництва ЖК «Отрада», «Мілос» та «Лейк Хаус».

До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість: ЖК «Гвардійський», «Фрідом», «Райдужний», «Поділ Град», «Твін Хаус» та перший будинок ЖК «Оберіг-2», що дозволить забезпечити житлом 3775 родин.

«Ще 3800 родин заселяться у власні домівки у 2027 році», — наголосив Засуцький.

За його словами, компанія веде регулярну пряму комунікацію з усіма інвесторами кожного окремого ЖК та інформує їх про реальний стан справ на кожному об'єкті.