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3 червня 2026, 16:01

«Київміськбуд» планує ввести в експлуатацію шість ЖК

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» поновило будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів, планує ввести в експлуатацію шість з них до кінця 2026 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» поновило будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів, планує ввести в експлуатацію шість з них до кінця 2026 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо«Будівельники на майданчиках та працююча техніка — найкраще свідчення ефективного відновлення діяльності», — зазначив голова правління компанії Валерій Засуцький під час спільної виїзної наради керівництва «Київміськбуду» та депутатів Київської міської ради у середу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Будівельники на майданчиках та працююча техніка — найкраще свідчення ефективного відновлення діяльності», — зазначив голова правління компанії Валерій Засуцький під час спільної виїзної наради керівництва «Київміськбуду» та депутатів Київської міської ради у середу.

Учасники виїзної наради під час відвідин будівельних майданчиків особливу увагу приділили організації робіт із облаштування інженерних мереж, а також виконанню будівельних та оздоблювальних робіт.

Як повідомлялось, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у березні поточного року відновив будівельні роботи на об'єктах з високим ступенем готовності.

Читайте також: «Київміськбуд» частково розморожує будівництво за новими правилами

На даний момент поновлені роботи на 11 із 24 житлових комплексів. Влітку компанія розраховує повернутися до робіт у ЖК «Абрикосовий», восени — у ЖК «Академ Парк», а наразі триває підготовка до відновлення будівництва ЖК «Отрада», «Мілос» та «Лейк Хаус».

До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість: ЖК «Гвардійський», «Фрідом», «Райдужний», «Поділ Град», «Твін Хаус» та перший будинок ЖК «Оберіг-2», що дозволить забезпечити житлом 3775 родин.

«Ще 3800 родин заселяться у власні домівки у 2027 році», — наголосив Засуцький.

За його словами, компанія веде регулярну пряму комунікацію з усіма інвесторами кожного окремого ЖК та інформує їх про реальний стан справ на кожному об'єкті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+8
Abramon
Abramon
3 червня 2026, 16:25
#
До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість: ЖК «Гвардійський» що знову. Це вже втретє!!! «Кіно і німці»)))
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