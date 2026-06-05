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5 червня 2026, 11:02

Кабмін удосконалив порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює порядок подання нотаріусами інформації про посвідчені договори оренди нерухомості. Проєкт документа розробило Міністерство фінансів відповідно до вимог Податкового кодексу та закону про електронні довірчі послуги. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кабмін удосконалив порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості
Фото: pixabay

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Зазначається, що рішення спрямоване на спрощення та актуалізацію порядку подання нотаріусами повідомлень про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості до контролюючих органів.

Що зміниться

Зміни передбачають:

  • обов'язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;
  • використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;
  • доповнення зразка повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;
  • суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт орендованої нерухомості.

У Міністерстві фінансів зазначили, що на сьогодні чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України.

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Ухвалені зміни дадуть змогу:

  • спростити процес взаємодії нотаріусів із контролюючими органами;
  • забезпечити належну ідентифікацію нотаріусів під час подання повідомлень;
  • автоматизувати обробку інформації в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби;
  • підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомого майна.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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