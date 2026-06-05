Кабмін удосконалив порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює порядок подання нотаріусами інформації про посвідчені договори оренди нерухомості. Проєкт документа розробило Міністерство фінансів відповідно до вимог Податкового кодексу та закону про електронні довірчі послуги. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що рішення спрямоване на спрощення та актуалізацію порядку подання нотаріусами повідомлень про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості до контролюючих органів.

Що зміниться

Зміни передбачають:

обов'язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;

використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;

доповнення зразка повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;

суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт орендованої нерухомості.

У Міністерстві фінансів зазначили, що на сьогодні чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України.

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Ухвалені зміни дадуть змогу: