Головне за вівторок: Держбюджет-2026, золото на максимумі

Вартість золота перевищила $3722 за унцію та оновила історичний максимум.

«Мінімалка» наступного року зросте на 647 гривень — бюджет-2026

Кабмін наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн — до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік.

Кабмін очікує зростання ВВП в 2026 році на 2,4%