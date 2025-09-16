Головні фінансові новини за вівторок, 16 вересня.
Головне за вівторок: Держбюджет-2026, золото на максимумі
Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2026
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ підготовлено вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.
Кабмін заклав на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар
У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.
Ціна золота піднялася вище за $3722 за унцію і оновила рекорд
Вартість золота перевищила $3722 за унцію та оновила історичний максимум.
«Мінімалка» наступного року зросте на 647 гривень — бюджет-2026
Кабмін наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн — до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік.
Кабмін очікує зростання ВВП в 2026 році на 2,4%
Попри виклики, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4 відсотка, що свідчитиме про поступове відновлення економіки. Економічний розвиток України у 2026 році буде залежати від стану безпекового середовища. Незважаючи на адаптивність бізнесу та підтримку з боку Уряду, ситуація у реальному секторі економіки залишатиметься складною.
