16 вересня 2025, 20:00

Головне за вівторок: Держбюджет-2026, золото на максимумі

Головні фінансові новини за вівторок, 16 вересня.

Головні фінансові новини за вівторок, 16 вересня.

Кабмін схвалив проєкт Держбюджету-2026

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ підготовлено вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.

Кабмін заклав на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

Ціна золота піднялася вище за $3722 за унцію і оновила рекорд

Вартість золота перевищила $3722 за унцію та оновила історичний максимум.

«Мінімалка» наступного року зросте на 647 гривень — бюджет-2026

Кабмін наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн — до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік.

Кабмін очікує зростання ВВП в 2026 році на 2,4%

Попри виклики, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4 відсотка, що свідчитиме про поступове відновлення економіки. Економічний розвиток України у 2026 році буде залежати від стану безпекового середовища. Незважаючи на адаптивність бізнесу та підтримку з боку Уряду, ситуація у реальному секторі економіки залишатиметься складною.

Джерело: Мінфін
