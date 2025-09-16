Кабмін очікує зростання ВВП в 2026 році на 2,4%

Попри виклики, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4 відсотка, що свідчитиме про поступове відновлення економіки. Про це йдеться в проєкти бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

Прогноз Кабміну

Економічний розвиток України у 2026 році буде залежати від стану безпекового середовища. Незважаючи на адаптивність бізнесу та підтримку з боку Уряду, ситуація у реальному секторі економіки залишатиметься складною.

Найшвидше відновлення буде спостерігатися у секторах, що швидко реагують на попит і потребують менших інвестицій. Це роздрібна торгівля та сфера послуг (громадське харчування, пасажирський транспорт, освітні та медичні послуги тощо), а також виробництво товарів повсякденного попиту, таких як харчові продукти, напої, текстиль, одяг і взуття.

Сільське господарство залишатиметься майже на рівні попереднього року, підтримуючи стабільність у виробництві основних культур і продовольчої продукції, а також поступово відновлюючи інфраструктуру та локальні логістичні ланцюги.

Будівництво демонструватиме зростання завдяки необхідності відбудови житлової, соціальної та транспортної інфраструктури, що стимулюватиме розвиток суміжних секторів — виробництва будівельних матеріалів, оброблення деревини, машинобудування та обладнання.

Отже, у 2026 році поступово відновлюватиме свою діяльність, відтворюючи виробничі цикли та зміцнюючи спроможність підприємств задовольняти внутрішній попит і нарощувати експорт.

З погляду інвестиційної активності та пріоритетності відновлення економіки особлива увага приділятиметься оборонно-промисловому комплексу та енергетиці.

Вони розвиватимуться завдяки модернізації потужностей, підвищенню локалізації виробництва та співпраці з міжнародними партнерами, що сприятиме зміцненню експортного потенціалу та забезпеченню Збройних Сил України сучасним озброєнням і технікою. Енергетика відновлюватиме потужності теплових і гідроелектростанцій, збільшуватиме частку відновлюваних джерел та вдосконалюватиме мережі, підвищуючи стійкість системи до зовнішніх викликів.

Таким чином, у 2026 році економіка України продовжить помірне, але послідовне відновлення, збереження ключових виробничих секторів та поступове повернення до стабільного функціонування реального сектору.