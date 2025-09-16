Ціна золота піднялася вище за $3722 за унцію і оновила рекорд

Вартість золота перевищила $3722 за унцію та оновила історичний максимум. Про це пише Reuters.

Під час торгів у понеділок на біржі Comex котирування грудневих ф'ючерсів на дорогоцінний метал досягали максимальних в історії $3722,4 за унцію.

За даними на вечір понеділка дорогоцінний метал торгується на рівні $3721 за унцію, що на 0,9% перевищує рівень на закриття попередніх торгів.

Попит на золото збільшився внаслідок ослаблення долара США та зниження прибутковості американських держоблігацій, пише Trading Economics.

Інвестори очікують на перше з грудня минулого року зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США за підсумками засідання у вівторок-середу.

Учасники ринку деривативів оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС у вересні на 25 базисних пунктів у 96,1%, на 50 базисних пунктів — у 3,9%, за даними CME FedWatch.

З початку поточного року золото подорожчало приблизно на 35% після підйому на 27% за підсумками 2024 року, чому серед іншого сприяли купівлі золота світовими центральними банками, пом'якшення грошово-кредитної політики та загальна геополітична та економічна невизначеність.