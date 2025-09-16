«Мінімалка» наступного року зросте на 647 гривень — бюджет-2026

Кабмін наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн — до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік, пише forbes.ua. Востаннє показник мінімалки підвищували у квітні 2024 року.

Деталі

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році прогнозується на рівні 8647 грн, ідеться у макропоказниках до проєкту держбюджету.

Водночас за прогнозом Мінфіну, середня зарплата наступного року зросте з 25 886 до 30 032 грн.

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів держбюджету становитиме 4,8 трлн грн, що на понад 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Доходи загального фонду держбюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2,8 трлн грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року.