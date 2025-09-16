Кабмін заклав на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар — Железняк

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.

Водночас депутат зазначив, що це абсолютно нічого не означає і Кабмін майже ніколи не вгадує з курсом.

Нагадаємо

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.