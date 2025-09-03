Головні новини зі світу фінансів за середу, 3 вересня.
Головне за середу: легалізація криптовалюти, ЄС готує угоду з Південною Америкою
Регулювання криптовалют в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Google уникнув продажу Chrome завдяки зростанню конкуренції з боку ШІ-компаній
Федеральний суддя у Вашингтоні виніс рішення щодо санкцій у знаковій антимонопольній справі проти Google. Компанію не змусять продавати свій браузер Chrome, але зобов'яжуть ділитися даними з конкурентами для посилення конкуренції на ринку онлайн-пошуку.
США посилюють тиск на Китай, скасувавши дозвіл на постачання обладнання для заводу TSMC
Уряд США відкликав дозвіл для тайванського гіганта TSMC на вільне постачання американського обладнання на свій ключовий завод з виробництва чипів у китайському Нанкіні. Цей крок є частиною ширшої стратегії Вашингтона з обмеження доступу Китаю до передових напівпровідникових технологій.
Конкурент OpenAI, компанія Anthropic, залучила $13 млрд та досягла оцінки у $183 млрд
ШІ-стартап Anthropic, один з головних конкурентів OpenAI, завершив новий раунд фінансування, залучивши $13 мільярдів. Це підняло загальну оцінку компанії до $183 мільярдів та зробило її одним із найдорожчих приватних стартапів у світі.
ЄС просуває історичну торговельну угоду з країнами Південної Америки на тлі напруженості зі США
Європейський Союз офіційно запропонував укласти знакову торговельну угоду з блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР. Цей крок спрямований на посилення економічних партнерств Європи в той час, як її відносини зі Сполученими Штатами залишаються напруженими.
