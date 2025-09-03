Головне за середу: легалізація криптовалюти, ЄС готує угоду з Південною Америкою

Регулювання криптовалют в Україні: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

