ЄС просуває історичну торговельну угоду з країнами Південної Америки на тлі напруженості зі США

Європейський Союз офіційно запропонував укласти знакову торговельну угоду з блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР. Цей крок спрямований на посилення економічних партнерств Європи в той час, як її відносини зі Сполученими Штатами залишаються напруженими. Про це пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова зона вільної торгівлі

Фінальний текст угоди з країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Уругвай та Парагвай), переговори щодо якої тривали понад 25 років, передано на ратифікацію 27 країнам-членам ЄС та Європарламенту.

У разі схвалення, ця угода створить найбільшу для ЄС зону вільної торгівлі, що охопить понад 700 мільйонів споживачів та відкриє європейським компаніям експортні можливості на мільярди євро.

Контекст відносин зі США

Просування угоди з МЕРКОСУР відбувається на тлі погіршення відносин між ЄС та США після переобрання Дональда Трампа. Нещодавно Вашингтон та Брюссель уклали попередню торговельну угоду, яка передбачає 15%-ве мито на більшість європейського імпорту. Країни Південної Америки також постраждали від політики Трампа: наприклад, Бразилія зіткнулася з 50%-м митом на багато своїх товарів.

Розбіжності всередині ЄС

Водночас у самому Євросоюзі немає єдності щодо угоди з МЕРКОСУР. Деякі країни, насамперед Франція, виступають проти, побоюючись напливу дешевої м'ясної продукції, що може зашкодити місцевим фермерам. Застереження також висловлювали Італія та Польща. Натомість Німеччина підтримує угоду, оскільки вона передбачає зниження південноамериканських мит на європейські товари, зокрема на автомобілі.